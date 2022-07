L’attaquant de l’OGC Nice, Andy Delort, devrait effectuer son retour chez les Fennecs en septembre prochain.

Au bout d’une parenthèse d’un an, Andy Delort va retrouver la sélection algérienne. Le buteur du Gym a eu une discussion avec le sélectionneur Djamel Belmadi et les deux hommes ont réglé leur différend.

Belmadi et Delort « ont crevé l’abcès »

L’information émane de Mohamed Toubache-Ter. Sur son compte Twitter, il a indiqué que « suite à un appel remontant au moi de mai dernier de Belmadi à Andy Delort : l’abcès a été crevé, discussion franche et mea culpa des deux cotés. Depuis, l’échange est très régulier entre les deux hommes ».

Pour rappel, à l’automne 2020, Andy Delort avait fait le choix de mettre sa carrière en suspens. Désireux de se concentrer sur l’OGC Nice et le fait d’y gagner sa place de titulaire, il avait tourné le dos l’équipe algérienne, où il a été pourtant accueilli à bras ouverts en 2019.

L'article continue ci-dessous

Belmadi l’avait alors violemment chargé. Publiquement, il a dénoncé son manque d’amour pour le maillot national. Ses propos étaient même tellement crûs que personne n’imaginait les deux protagonistes retravailler ensemble. Et pourtant…

La rumeur d’une réconciliation avait déjà commencé à enfler en mai dernier. En conférence de presse précédant les deux premiers matches des éliminatoires de la CAN 2023, Belmadi avait laissé croire qu’un retour de l’avant-centre des Aiglons était envisageable à la prochaine rentrée. « Un retour de Delort ? Je l’attendais cette question (Rires). Si Dieu le veut, ça s’arrangera », avait-il confié.

Avant qu’il ne prenne la décision de faire un break, Delort avait honoré 10 capes avec les Verts, participant notamment à l’épopée victorieuse à la CAN 2019. Cependant, il n’a joué que 5 matches comme titulaire et son compteur de buts n’a pas dépassé les deux unités. Un bilan qu’il devrait donc pouvoir améliorer à partir du septembre prochain et la double confrontation contre le Nigeria en éliminatoires de la prochaine CAN.