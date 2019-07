De Ligt trop gras pour Manchester United ? Le joueur réagit à la polémique

Les tabloïds anglais affirment que le joueur batave était considéré comme trop gras par les recruteurs de Manchester United.

Matthijs de Ligt trop gras pour pouvoir espérer signer à ? C'est ce qu'indique la publication britannique The Daily Mirror. Selon le journal anglais, le capitaine de l' , champion d' ayant également atteint les demi-finales de la la saison dernière avant de signer à la Juve cet été, était considéré comme susceptible de prendre du poids "comme son père".

Dans son article, le Mirror affirme ainsi qu'un "scout" de Manchester United avait évalué le Batave avant de rendre son verdict, insistant sur son profil génétique et sa propension à prendre du gras comme son père. Manchester United se serait ensuite tourné vers d'autres joueurs.

Questionné à ce sujet, De Ligt n'en revient toujours pas : "Chaque jour il y avait quelque chose de nouveau. Une fois, j'ai lu que mon père était trop gros et c'est pour ça qu'un club ne voulait plus de moi... Vous lisez ça et vous vous dites : "Allez quoi...", s'est indigné l'international néerlandais dans les colonnes de Voetbal International.

Une autre rumeur affirmait que De Ligt avait exigé du PSG qu'il touche un plus gros salaire que Kylian Mbappé. Encore une fois, le joueur est outré par ce que diffusent les médias à son sujet : "Tout ceux qui me connaissent savent que le choix de mon nouveau club n'était pas basé sur l'argent. Les gens balancent des choses comme ça très facilement à mon sujet".