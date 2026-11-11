Alessandro Del Piero, ancien capitaine de la Juventus et aujourd’hui consultant, s’exprime à l’occasion du Social Football Summit, qui se tient actuellement à l’Allianz Stadium de Turin.

TIKTOK

« Je me souviens de ma première vidéo sur TikTok, c’est émouvant pour moi. J’ai toujours regardé les réseaux sociaux avec curiosité et considéré qu’il était important de les suivre, parce qu’ils donnent de la visibilité. Les réseaux sociaux peuvent aller au-delà du divertissement. La communauté est très vaste, avec des objectifs différents. Cette vidéo, la plus virale que j’aie faite, portait un message important. »

LA COUPE DU MONDE

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« Il s’agissait du 20e anniversaire de 2006. J’ai toujours suivi les Coupes du monde et, dans bien des cas, j’y travaille. Cette fois, cette collaboration nous a amenés à faire des quiz et à échanger pour mieux connaître les groupes. Pour de nombreuses raisons, la Coupe du monde 2026 était éloignée de la communauté italienne ; nous avons donc fait cela pour nous en rapprocher. La Coupe du monde se jouait dans trois pays, beaucoup de stades étaient méconnus… Pour moi, c’était agréable et amusant. C’était aussi une façon d’apprendre beaucoup de choses que les plus passionnés connaissent certainement, mais que beaucoup d’autres ignorent peut-être. Les stades, lors de ces événements, sont exceptionnels ; l’émotion qu’on y ressent est unique. »

« De la nostalgie ? Il y a inévitablement eu des éléments qui l’ont réveillée. Des dates, des équipes qui participaient. Nous, malheureusement, nous n’y étions pas. Le parcours, à l’exception de la Coupe du monde au Qatar, rappelle des moments historiques, nostalgiques, qui donnent des frissons. La demi-finale et la finale de 2006 me donnent encore des frissons. J’étais là et j’y ai pris part. C’est mettre les points sur les i, montrer qu’en tant qu’Italiens, nous savons accomplir de grandes choses. »

Del Piero poursuit : « Nous nous souvenons tous de l’endroit où nous étions le 9 juillet 2006. Certains, beaucoup même, n’étaient pas encore nés. Moi, je me souviens de la Coupe du monde 82, j’avais 8 ans. Se rappeler ces moments heureux nous fait du bien. »

LES RÉSEAUX SOCIAUX

« Je ne fais aucune vidéo destinée à une communauté ou à une tranche d’âge en particulier. Il y a eu trois pays, comme le Brésil et l’Indonésie, où je n’ai jamais joué, sauf pour quelques matches amicaux, et beaucoup de personnes viennent de là. Je veux montrer qui je suis, à certains moments. Je crois à une communication spontanée et directe ; je ne veux pas faire les choses pour plaire aux autres. Sur les réseaux sociaux, nous nous construisons un peu trop une image qui n’est pas la nôtre. Mieux vaut montrer ses défauts, mais montrer qui je suis. »

LE FOOTBALL FÉMININ

« Le sport féminin a progressé. Il y a d’abord ce qu’a fait l’équipe nationale, puis des équipes comme la Juventus. J’ai une fille qui joue au football, de l’Australie aux États-Unis, puis en Espagne. Le sport rassemble au-delà du sexe et de l’origine ethnique, et c’est ce qui est beau.

Je pars du principe que je suis né dans un petit village et que j’avais une grande passion, transmise par mon père et mon frère. C’est une passion que partagent beaucoup d’enfants qui regardent le football. J’ai déménagé à 13 ans, ce qui a été un grand changement. Ma maison ne m’a jamais manqué et, même dans les moments difficiles, j’ai regardé vers l’avant. J’ai fait tous ces sacrifices en pensant à l’avenir et en espérant obtenir de grands résultats. Puis il y a eu mon arrivée dans cette ville, qui a été la mienne pendant 18 ans. Ensuite, l’Australie, les États-Unis, l’Espagne… Maintenant, je suis revenu en Italie. Mon départ en Australie a changé ma vie parce que je me suis ouvert à d’autres univers. Je ne m’étais jamais imaginé loin du football. Aujourd’hui, je le vis à la télévision et je le vois sous un autre angle, mais le dénominateur commun reste le football et la passion. Aujourd’hui, je le vis à la télévision et je le vois sous un autre angle, mais le dénominateur commun reste le football et la passion. J’ai aujourd’hui le même état d’esprit qu’à mes débuts : faire les choses à 100 %, sinon je ne les fais pas. »

LE TÉLÉPHONE DE DEL PIERO

« Qu’est-ce qu’on verrait sur mon téléphone ? Évidemment, je l’utilise pour me divertir. Il y a un garçon qui passe… Non, je ne le dirai pas. Du divertissement, des animaux, des animaux qui divertissent… Il y a des choses que font les chats et les chiens qui sont incroyables. Dans le sport, j’aime beaucoup les statistiques sur les joueurs actuels et ceux du passé. »

« J’aborde tout avec humilité, le format pourrait continuer. Le fil conducteur pourrait rester le même. Je ne ferai jamais de petites danses, ce ne serait pas intéressant. Si je danse ? Pas maintenant. Et je veux continuer à m’informer. Cela peut servir à mon apprentissage personnel ou, plus généralement, être utile dans la vie. »