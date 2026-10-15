Del Piero chante les louanges des joueurs du Real Madrid et met le doigt sur la raison de la défaite de la Roma

Alessandro Del Piero, la légende de la Juventus, a chanté les louanges des joueurs du Real Madrid après la victoire spectaculaire face à la Roma, en Ligue des champions.

Le Real Madrid a renversé son retard face à son hôte la Roma, alors mené 3-1, pour s'imposer dans les ultimes instants sur le score de 4 buts à 3, échappant ainsi à sa première défaite en Ligue des champions cette saison et signant un succès palpitant dans la rencontre disputée mercredi soir au stade olympique, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue.

Del Piero a déclaré, selon le journal « AS » : « Nous nous attendions à ce que la Roma domine la rencontre, et c'est ce qu'elle a fait. Mais en face, ces joueurs exceptionnels (le Real Madrid) n'ont besoin que de 15 minutes pour se créer trois ou quatre occasions nettes. Ils possèdent des moyens immenses et une expérience qui leur fait comprendre que rien n'est jamais définitivement joué. »

Et d'ajouter : « La Ligue des champions est désormais devenue une compétition ouverte à tous les scénarios. Même dans les situations où l'on se sent relativement tranquille, comme lorsque l'on mène de deux buts chez soi à dix minutes de la fin du match après avoir livré la meilleure prestation. »

Il a poursuivi : « À mon avis, la Roma n'a pas besoin d'une remise en question globale. Une remise en question n'est nécessaire qu'après une défaite écrasante 4-0 ou après trois défaites consécutives, pas après un match comme celui-ci. »

La légende italienne a complété : « Ils ont perdu à cause d'un relâchement de la concentration, mais tout ce dont ils ont besoin, c'est de surmonter la déception. Ce genre de défaites est ce qui fait grandir une équipe. »

Il a souligné : « Je pense que les Giallorossi ont le potentiel, avec quelques ajustements, pour devenir une équipe de très haut niveau. »