« Il a bien plus de potentiel que ce qu’il a montré. À l’entraînement, j’ai déjà vu un meilleur Karim », a estimé l’entraîneur en chef des Catalans après le match nul 2-2 de son équipe contre Birmingham City, lors duquel Adeyemi a été sur le terrain pendant les 45 premières minutes.

La recrue, arrivée du Borussia Dortmund, a certes laissé entrevoir sa classe à plusieurs reprises dans ce duel contre le club anglais de deuxième division, mais dans l’ensemble, il s’est surtout fait remarquer par des passes imprécises et des frappes peu convaincantes. À la pause, il a cédé sa place au jeune Suédois Roony Bardghji.

« Beaucoup de choses » dans le match d’Adeyemi n’ont « pas été très bonnes », a expliqué Flick. « Mais il n’en est aussi qu’à sa première semaine d’entraînement, donc c’est normal. Sa vitesse et sa qualité de finition sont bonnes, il a beaucoup de potentiel. Et je pense aussi qu’il peut beaucoup nous apporter. »

Le Barça n’avait officialisé l’arrivée du joueur de 24 ans qu’il y a quelques jours. Une indemnité fixe de 22 millions d’euros, selon les rumeurs, plus jusqu’à sept millions d’euros de bonus, vont en contrepartie dans les caisses du BVB. Chez les Catalans, Adeyemi a signé un contrat jusqu’en 2031.

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Les champions du monde espagnols n’ont pas encore joué pour le FC Barcelone

Plutôt que l’international allemand à onze sélections, c’est un autre débutant qui s’est mué en homme du match pour le Barça contre Birmingham. L’Égyptien Hamza Abdelkarim, âgé de seulement 18 ans et recruté en juin en provenance d’Al Ahly, a inscrit un doublé.

Les tout nouveaux champions du monde de Barcelone, comme Lamine Yamal, Ferran Torres ou Pau Cubarsi, ne figuraient pas encore dans le groupe. Le gardien international Marc-Andre ter Stegen était lui aussi absent, lui qui est tout proche d’un prêt à l’Ajax Amsterdam.

Barcelone et Adeyemi lanceront leur nouvelle saison de Liga le 23 août, lorsque le champion d’Espagne à 29 reprises se déplacera sur la pelouse du FC Elche.