Les entraîneurs de l'académie de la Masia, rattachée au FC Barcelone, ont contribué au développement du talent de Lamine Yamal, l'actuelle star du Barça.

Lamine Yamal, le talent montant du Barcelone, poursuit ses prestations étincelantes avec le Barça, où il figure parmi les principaux favoris pour remporter le Ballon d'Or 2026.

Le film documentaire « La Révolution 304 » dévoile les détails de l'approche adoptée à l'académie de la Masia pour encadrer cet ailier talentueux, une approche qui a contribué à son ascension fulgurante.

L'ancien directeur de l'académie, Xavi Martín, a déclaré : « Lamine Yamal a rejoint le Barcelone à l'âge de sept ans, en provenance de La Torreta, et à douze ans il est venu vivre de façon permanente à la Masia. Il n'y avait aucun autre garçon de son âge là-bas, ni aucun autre enfant de Catalogne. C'était un privilège absolument immense. »

Prochains matchs PSG Ligue des Champions 15:00 BAR Regarder

Cette décision a constitué une étape sans précédent, Yamal étant le seul jeune du cru à s'être vu accorder une résidence complète au sein de l'académie.

Pour expliquer cette décision, Martín a déclaré : « Il est évident que sa situation familiale et sa vie ont influencé notre décision de l'intégrer à la Masia, et il y avait des aspects liés à ses habitudes, comme l'alimentation, l'accomplissement de ses devoirs scolaires, le fait de se rendre aux entraînements et de se coucher tôt, qui ont été des facteurs décisifs dans cette décision. »



La maturité rare et l'intelligence de Yamal ont suscité une admiration immédiate. Martín a ajouté : « Lamine était un enfant mûr et responsable pour son âge. À notre connaissance, il n'a commis aucun acte répréhensible, même si je pense que c'est un garçon très intelligent, et que s'il l'avait fait, nous ne l'aurions pas remarqué. »

Et de poursuivre : « C'est un peu comme ses prestations sur le terrain : il y a des choses qu'il fait sans que nous nous en rendions compte. »

Cet éclat inné a naturellement donné lieu à des comparaisons avec la plus grande icône du club, Martín soulignant : « C'est une chose qui s'est déjà produite avec Leo Messi », consacrant ainsi le parcours de Yamal, passé d'enfant prodige de sept ans à pierre angulaire du Barcelone.