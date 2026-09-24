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Philadelphia Union v D.C. UnitedGetty Images Sport
Daniel Buse
Traduit par

Déjà un but en championnat : le BVB aurait tenté en vain de recruter un joueur de 17 ans

Bundesliga
Borussia Dortmund
M. Jakupovic
Philadelphia Union
Major League Soccer

Borussia Dortmund aurait tenté, cet été, de recruter Malik Jakupovic, de l’Union de Philadelphie.

C’est ce que rapporte l’insider MLS Jose Roberto Nunez, qui écrit pour le portail Philly Voice. Selon ces informations, les Schwarz-Gelben ont soumis une offre pour le joueur de 17 ans lors de la dernière période de transferts, mais celle-ci aurait été refusée par le club de Major League Soccer.

Jakupovic est encore sous contrat à Philadelphie jusqu’en 2030, avec en plus une option pour une saison supplémentaire. C’est un avant-centre d’1,91 m, qui a déjà connu de la réussite dans l’élite nord-américaine : en sept matches cette saison, il compte un but et une passe décisive.

Le droitier joue encore plus régulièrement en MLS Next Pro, le championnat des jeunes, où il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en 17 rencontres. Avec l’équipe nationale U17 des États-Unis, il totalise un impressionnant bilan de douze buts en neuf matches. En raison de ses origines, Jakupovic pourrait également jouer pour la Bosnie-Herzégovine.

Jakupovic aurait-il été le premier joueur américain dans les équipes de jeunes du BVB ?

Par le passé déjà, le BVB avait à plusieurs reprises fait venir en Allemagne des jeunes joueurs des États-Unis : Christian Pulisic, par exemple, avait réussi à s’imposer chez les Schwarz-Gelben. Le Borussia a finalement vendu le joueur offensif à Chelsea pour 64 millions d’euros. Aujourd’hui, le joueur de 28 ans est sous contrat avec Milan.

Actuellement, avec Mathis Albert, un autre grand talent attend son heure à Dortmund : le joueur de 17 ans a rejoint le BVB à seulement 15 ans en provenance des équipes de jeunes du LA Galaxy et, cette saison, il a déjà été utilisé par l’entraîneur Niko Kovac au premier tour de la Coupe d’Allemagne : lors du succès 5-0 sur la pelouse du HEBC Hambourg, il a disputé l’intégralité des 90 minutes sur l’aile gauche.

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