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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Andreas Koenigl

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Déjà le troisième joueur cet été ! Fulham frappe à nouveau au Real Madrid

Mercato
Real Madrid
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Fulham
Premier League
Manuel Angel
C. Palacios
G. Garcia

Après Gonzalo Garcia et Cesar Palacios, Manuel Angel est déjà le troisième joueur de cette période de transferts à suivre l’entraîneur Alvaro Arbeloa de Madrid à Londres.

Le club de Premier League de Fulham serait sur le point de boucler, en ce Deadline Day, le recrutement du milieu de terrain Manuel Angel en provenance du Real Madrid. C’est ce que rapportent à la fois The Athletic et l’expert mercato Fabrizio Romano.

Selon ces informations, les deux clubs se seraient entendus sur un transfert du joueur de 22 ans, qui figure dans l’effectif de la réserve du Real Madrid, le Castilla. Les Merengue s’assureraient ainsi un pourcentage de 50 % sur une future revente ainsi qu’un droit de préemption.

Angel se trouve déjà à Londres pour sa visite médicale, où il retrouvera son ancien mentor Alvaro Arbeloa. C’est également l’Espagnol qui avait permis au milieu de terrain d’effectuer ses débuts professionnels avec les Blancos la saison dernière.

Angel devient ainsi le troisième joueur, après l’attaquant Gonzalo Garcia et le milieu de terrain Cesar Palacios, à suivre son ancien entraîneur de Madrid à Londres, à Fulham.

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