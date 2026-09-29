Comme l’affirme l’Express , l’Effzeh se prépare déjà à une séparation avec Wagner. Cela aurait été le résultat d’une réunion du comité. Ainsi, le technicien de 38 ans serait démis de ses fonctions si les Cologne devaient perdre leur match à domicile face au rival local du Borussia Mönchengladbach, le 11 octobre, après la XXL-trêve internationale.

Selon le rapport, Cologne tient déjà un successeur en la personne de Horst Steffen. Un accord aurait déjà été trouvé avec l’entraîneur sans club, passé en dernier lieu par le SV Werder Brême. L’homme de 57 ans aurait déjà été aperçu samedi au Geißbockheim pour suivre l’équipe réserve contre le VfB Hilden (4-3). Autour de cette visite, des négociations ont peut-être aussi déjà eu lieu avec les dirigeants du club autour du directeur général Thomas Kessler.

Wagner avait pris provisoirement la relève de Lukas Kwasniok à Cologne en mars, avant d’être promu entraîneur principal. Son bilan reste toutefois plus que décevant jusqu’ici : sur onze matches de Bundesliga à cheval sur deux saisons, son équipe n’a remporté que deux victoires. Lors de l’exercice en cours, elle compte tout de même quatre points après quatre journées.

Bundesliga : combien d’entraîneurs ont déjà été licenciés cette saison ?

Un départ de Wagner constituerait le deuxième licenciement d’entraîneur de la saison, après la récente séparation entre Gladbach et Eugen Polanski. À Cologne, son successeur Alexander Blessin fera ses débuts à la tête des Fohlen.

Steffen avait toutefois été limogé la saison passée après 21 matches et une moyenne de 0,9 point par rencontre comme entraîneur du Werder, avant la prise de fonctions de Daniel Thioune. L’année précédente, Steffen avait échoué de très peu à faire monter le SV Elversberg. À l’époque, le 1. FC Heidenheim s’était imposé en barrages contre le club de province de Sarre, désormais pensionnaire de l’élite.

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