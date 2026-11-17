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La Fédération espagnole de football a adressé un message fort au Maroc concernant l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030.

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Le bras de fer entre le Maroc et l'Espagne pour l'honneur d'organiser la finale de la Coupe du monde 2030 s'est intensifié après les récentes initiatives des deux camps, ce qui laisse présager des rebondissements majeurs dans ce dossier au cours des prochains mois.

Le Maroc, l'Espagne et le Portugal coorganisent la Coupe du monde 2030, mais une lutte acharnée se joue autour de l'accueil de la finale du tournoi.

Le stade Hassan-II, au Maroc, figure parmi les principaux candidats pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 : sa capacité prévue avoisine les 115 000 spectateurs, ce qui en fera le plus grand stade de football du monde lors de son inauguration, attendue en 2029.

Naturellement, chaque pays met tout en œuvre pour accueillir le match le plus important de la planète.

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Les Espagnols souhaitent ardemment accueillir la finale dans l'un de leurs deux stades, le Santiago Bernabéu ou le Camp Nou, tandis que les Marocains misent sur le futur stade Hassan-II, qui pourra accueillir 115 000 spectateurs.

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De son côté, l'Espagne compte bien accueillir la finale, forte de nombreux grands stades, au premier rang desquels le Santiago Bernabéu et le Camp Nou.

Lors d'un événement organisé ce mardi par le journal « Marca », le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Louzán, s'est montré très clair à ce sujet.

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« La finale de la Coupe du monde 2030 ne peut se jouer qu'en Espagne. Elle aura lieu en Espagne. C'est une Coupe du monde qui appartient à l'Europe. Le Portugal a refusé de l'accueillir, faute de disposer d'un stade de 80 000 places pour accueillir une finale. La finale ne peut donc se jouer qu'en Espagne », a-t-il déclaré.

Il a toutefois ajouté qu'aucune décision définitive concernant l'hôte de la finale ne devrait être prise avant 2028.

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La position de la FIFA

La FIFA a déclaré en septembre dernier que le lieu de la finale de la Coupe du monde serait déterminé « en temps voulu », précisant qu'elle avait entamé, en ce mois de novembre, la visite des villes candidates en Espagne, au Portugal et au Maroc afin d'évaluer leur aptitude à accueillir des matchs.

Ces derniers mois, l'Espagne a durci le ton face au Maroc : de nombreux responsables se sont exprimés sur le sujet, tous déterminés à obtenir l'organisation de la finale.

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Javier Tebas, président de la Liga, s'en est violemment pris à Gianni Infantino, président de la FIFA, affirmant que son maintien en poste signifierait que le Maroc organiserait la finale du Mondial.

Tebas a exprimé sa colère après l'annonce par Fouzi Lekjaa, président de la Fédération marocaine de football, de la tenue de la finale de la Coupe du monde 2030 à Casablanca, affirmant que la FIFA avait pour habitude de démentir des informations de presse pourtant exactes.

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« Lekjaa affirme que la finale se jouera à Casablanca, tandis que la FIFA dit que c'est faux. Alors, qui ment ? Le président d'une fédération organisatrice du tournoi et membre du Conseil de la FIFA ? Ou devons-nous croire, une fois de plus, le démenti officiel de la FIFA et d'Infantino ? », a-t-il poursuivi.

L'Espagne brandit la menace d'un retrait

Alors que le Maroc serait sur le point d'obtenir l'organisation de la finale, l'Espagne a fait monter la tension, allant jusqu'à brandir la menace d'un retrait de l'organisation du tournoi.

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Le dossier de l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 est devenu une affaire politique en Espagne, à l'approche des élections générales prévues le 29 novembre, après l'escalade des désaccords entre partis et personnalités de premier plan quant à la légitimité de l'Espagne à accueillir la finale.

Le chef de l'opposition espagnole, Alberto Núñez Feijóo, s'est dit prêt à pousser son pays à se retirer de l'organisation de la Coupe du monde 2030 si la FIFA décidait d'attribuer au Maroc l'organisation de la finale.

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Feijóo, leader du Parti populaire, a poursuivi en affirmant qu'il allait de soi que l'Espagne accueille cet événement.

« L'Espagne doit accueillir la finale de la Coupe du monde. Si ce n'est pas le cas, à mon avis, l'Espagne ne devrait pas participer à l'organisation de la Coupe du monde », a-t-il ajouté.

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Interrogé sur la possibilité de retirer l'Espagne de l'organisation du tournoi s'il arrivait au pouvoir, Feijóo a répondu : « Oui, la réponse est oui. »