Brandon Michele, défenseur de l’équipe nationale belge, a admis que les Diables Rouges n’avaient pas été à la hauteur en première période face à l’Égypte. Il a toutefois souligné que la paire Mohamed Salah-Omar Marmoush avait été bien contenue, permettant aux siens de revenir au score après l’ouverture du score d’Emam Ashour.

Les Pharaons avaient pourtant ouvert le score par Imam Ashour, mais les Diables Rouges ont finalement égalisé en seconde période pour partager les points lors de cette rencontre d’ouverture du groupe 7.

Au micro de FlashScore, le défenseur a reconnu que les Diables Rouges avaient été trop tendres dans les duels durant la première période, offrant ainsi aux Pharaons un avantage net sur de nombreux ballons disputés.

« Nous avons été trop laxistes dans les duels et nous en avons perdu beaucoup. Nous avons également manqué de rigueur dans le traitement du ballon, ce qui nous a empêchés d’imposer notre rythme au match », a-t-il expliqué.

Le défenseur du Club Bruges a souligné que la performance des siens s’était nettement améliorée après la pause : « Il y avait davantage d’enthousiasme en deuxième mi-temps, nous sommes devenus plus agressifs et avons joué à un rythme plus soutenu. »

Malgré le partage final, Michiels estime que la Belgique méritait de remporter les trois points au vu de sa domination après la pause.

« C’est regrettable de ne pas avoir gagné, mais je pense que nous méritions les trois points au vu de notre prestation en deuxième mi-temps », a-t-il regretté.

Interrogé sur ses duels avec les stars égyptiennes Mohamed Salah et Omar Marmoush, il a souligné que la défense avait réussi à contenir leur danger.

« Mon association avec Nathan Ngoy a été très efficace, a-t-il expliqué. Nous avons réussi à contenir Salah et Marmoush, dont l’impact sur le jeu égyptien a été marginal. »

« Nous étions bien organisés, surtout en deuxième période, et toute l’équipe s’est positionnée de manière très efficace défensivement », a-t-il ajouté.

Les statistiques confirment cette analyse : Mohamed Salah et Omar Marmoush n’ont cadré qu’une seule tentative, ce que Michy considère comme la preuve tangible de l’efficacité du dispositif défensif belge.

La Belgique prépare désormais son match de la deuxième journée face à l’Iran, tandis que l’Égypte défiera la Nouvelle-Zélande dans une rencontre qui pourrait s’avérer décisive pour la qualification au deuxième tour.

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