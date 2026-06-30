Défaite humiliante face au Maroc… La presse néerlandaise réclame le limogeage de Koeman et s'en prend à Van Dijk

La sélection néerlandaise est sous le choc et en proie à la colère après son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Pays-Bas ont perdu aux tirs au but (3-2) face au Maroc, au terme d’un match conclu par un nul 1-1 après le temps réglementaire et les prolongations. Les médias néerlandais parlent d’un « nouvel échec », et de « catastrophe footballistique » nécessitant une refonte complète.

Selon les quotidiens néerlandais De Telegraaf et Algemeen Dagblad, les critiques ne se sont pas limitées à l’élimination précoce, mais ont également porté sur la manière dont la sélection s’est comportée tout au long de son parcours dans la Coupe du monde, l’entraîneur Ronald Koeman et le capitaine Virgil van Dijk étant tenus pour principaux responsables.

Le match avait pourtant bien commencé pour les « Éclaireurs », avec l’ouverture du score de Cody Gakpo en deuxième mi-temps, grâce à une organisation défensive solide et aux parades du gardien Bart Verburg, auteur de plusieurs arrêts décisifs face aux occasions marocaines.

Les Pays-Bas ont préservé leur avance jusqu’aux dernières minutes, avant de subir un coup dur : Issa Diop a égalisé de la tête dans le temps additionnel, après avoir dominé Virgil van Dijk dans un duel aérien, envoyant ainsi la rencontre en prolongation.

Au cours des deux prolongations, le Maroc a semblé plus dangereux et plus dominant, tandis que les Néerlandais ont baissé de régime physiquement et mentalement. La séance de tirs au but a finalement souri aux « Lions de l’Atlas » : Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville ont tous manqué leur tentative.

Pour la presse néerlandaise, cette défaite symbolise les maux qui minent la sélection depuis le début du tournoi : absence d’identité technique, incapacité à imposer un style de jeu et effondrement mental dans les moments clés.

Dans une charge sans précédent, le journaliste Valentin Drissen a réclamé, dans les colonnes de « De Telegraaf », le départ immédiat de Ronald Koeman, estimant que le sélectionneur n’était plus en mesure de diriger l’équipe.

Il a écrit : « Ronald Koeman doit démissionner immédiatement de son poste de sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise », jugeant que le passage à un schéma tactique à cinq défenseurs n’a pas apporté la stabilité attendue, mais a au contraire traduit une peur excessive face à une équipe marocaine qui a pris l’ascendant psychologique.

Il a également estimé que Koeman et Van Dijk « ont livré le football néerlandais aux loups », soulignant la lourde responsabilité du duo dans cet échec.

Interrogé sur son avenir, Koeman a refusé de clarifier ses intentions, alimentant la polémique alors que son contrat s’achève à l’issue de la Coupe du monde.

« J’y ai réfléchi, mais je ne vais pas partager mes réflexions pour l’instant », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

Il a par ailleurs admis que son équipe avait payé son manque d’efficacité : « Tout le monde sait à quel point les tirs au but sont délicats dans ces moments-là. Nous en avons manqué trois sur cinq, et c’est tout simplement insuffisant. »

Il a par ailleurs pointé du doigt un tournant : le deuxième tir marocain, repoussé par le gardien Bart Verbruggen avant de rebondir sur son corps et de finir dans les filets, a selon lui été un moment décisif.

Il a déclaré : « Ce ballon a peut-être changé le cours du match. Quand les choses tournent ainsi contre vous, cela signifie la fin. »

Le capitaine Virgil van Dijk n’a pas échappé aux critiques : la presse néerlandaise lui a reproché d’avoir perdu son duel aérien face à Issa Diop sur l’action menant à l’égalisation, un raté jugé décisif.

La presse a également critiqué l’absence du défenseur de Liverpool parmi les tireurs aux tirs au but, alors qu’il est le capitaine de l’équipe et l’un des joueurs les plus expérimentés.

Selon le journal Algemeen Dagblad, Van Dijk est apparu « surpris » au moment crucial, symbole des « limites d’une équipe incapable de gérer les grands moments ».

Au cœur de la tempête médiatique qui secoue le football néerlandais, tous les regards se tournent désormais vers la Fédération néerlandaise de football, soumise à une pression croissante pour statuer sur l’avenir de Ronald Koeman, alors qu’une conviction s’ancre dans le pays : cette élimination ne marque pas seulement la fin d’un parcours en Coupe du monde, mais pourrait marquer la fin d’un cycle pour l’équipe des Pays-Bas et le début d’une nouvelle phase de reconstruction.