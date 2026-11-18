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Deco, directeur sportif du FC Barcelone, s'est exprimé sur l'avenir du défenseur uruguayen Ronald Araújo, prêté à Liverpool, et sur la possibilité de voir le club anglais lever l'option d'achat pour le recruter définitivement.

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L'ancienne star du Barça a également clarifié la position de la direction catalane concernant les informations évoquant un possible départ du latéral gauche Alejandro Balde.

Au micro de « Radio Catalunya » ce mercredi, Deco a assuré que Barcelone ne serait pas opposé à percevoir une indemnité en cas de transfert définitif d'Araújo à Liverpool : « Récupérer un peu d'argent ne serait pas une mauvaise chose pour nous. »

Il a ajouté : « Nous serons heureux si les choses se passent bien, et aussi pour le bien d'Araújo. Sur le plan personnel, je suis content pour lui. »

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Le directeur sportif blaugrana a poursuivi : « Araújo est l'un des leaders de l'équipe, il a vécu des moments difficiles et d'autres plus heureux avec Barcelone, et j'entretiens une bonne relation avec lui. Il a pris sa décision et nous la respectons. »

Et de conclure : « Le plus important pour nous, c'est de le voir heureux. S'il décide finalement de rester à Liverpool et que les choses continuent ainsi, ce sera aussi une bonne chose pour nous. »

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Araújo a rejoint Liverpool l'été dernier dans le cadre d'un prêt d'une saison, assorti d'une clause offrant au club anglais une option d'achat de 55 millions d'euros, selon le quotidien espagnol « AS ».

Ce départ est intervenu après que le défenseur uruguayen a perdu du terrain dans la hiérarchie de l'entraîneur Hans Flick, en raison d'une forte concurrence en défense centrale, avant de saisir une nouvelle chance en Premier League, où il a livré de bonnes prestations et s'est attiré l'estime des supporters de Liverpool.

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Araújo a par ailleurs été élu joueur du mois de Liverpool en octobre dernier.

Si l'accord permet à Liverpool de conserver définitivement le joueur, les informations évoquant une possible levée anticipée de l'option d'achat dès janvier ne se sont pas, pour l'heure, traduites par une décision officielle.

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L'avenir de Balde

Dans le même temps, interrogé sur une éventuelle vente du latéral espagnol, Deco a démenti toute volonté au sein du FC Barcelone de se séparer d'Alejandro Balde, assurant que le joueur n'avait exprimé aucun mécontentement quant à sa situation actuelle.

« Balde ne nous a pas dit qu'il était malheureux, ce n'est pas la situation actuelle », a-t-il déclaré.

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Il a ajouté que Balde avait déjà remporté la Liga sous les ordres de Xavi Hernández et qu'il avait prouvé posséder un grand potentiel.

L'ancienne star du Portugal a poursuivi : « Au final, ce sont des choses liées à la situation de l'équipe et à ses différentes phases, et cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir dans le jeu dès demain. »

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Avant d'ajouter : « Les joueurs ont la capacité de faire évoluer leur situation, surtout quand ils sont jeunes, et Balde a déjà montré de quoi il était capable. »

Ces déclarations de Deco interviennent alors que le temps de jeu de Balde a diminué ces derniers temps, le joueur se retrouvant en concurrence au poste de latéral gauche avec João Cancelo et Xavi Espart, ce qui a alimenté les spéculations sur un possible départ lors du mercato d'hiver, d'autant que des clubs anglais suivent sa situation.