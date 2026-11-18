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Deco, directeur sportif du FC Barcelone, a déclaré ce mercredi que toutes les options restaient ouvertes quant à la possibilité de recruter un nouveau défenseur central lors du prochain mercato d'hiver, alors que les blessures ont frappé l'arrière-garde de l'équipe.

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Deco, directeur sportif du FC Barcelone, a déclaré ce mercredi que toutes les options restaient ouvertes quant à la possibilité de recruter un nouveau défenseur central lors du prochain mercato d'hiver, alors que les blessures ont frappé l'arrière-garde de l'équipe.

L'ancienne star du Portugal a indiqué que la décision serait prise après en avoir discuté avec l'entraîneur Hans Flick et avoir évalué les options disponibles.

Lors d'un entretien accordé à Radio Catalunya, en présence de Bojan Krkić, coordinateur de la direction sportive du club, Deco est revenu sur la crise des blessures qui a pesé sur les choix défensifs de Flick, expliquant : « Si vous regardez la situation, vous verrez que nous avons subi un grand nombre de blessures, et ce n'est pas normal au mois de novembre. Andreas, Eric, Koundé, puis Xavi Espart ».

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Il a ajouté : « En termes d'effectif, nous avions davantage d'options avec Xavi (Espart), et l'entraîneur était satisfait des solutions à sa disposition ».

Interrogé sur la possibilité d'intervenir lors du mercato d'hiver pour recruter un nouveau défenseur, Deco a répondu : « Tout est possible. Nous avons vu que Xavi Espart commençait à s'affirmer, ce qui nous offre une option supplémentaire dans l'équipe ».

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Il a poursuivi : « Il est vrai que les blessures ont compliqué les choses, et bien sûr, nous devons analyser la situation et nous asseoir avec l'entraîneur pour prendre une décision ».

Et de conclure : « Si nous voulons aller sur le marché des transferts en janvier, nous devons savoir précisément ce que nous cherchons ».

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Le FC Barcelone a enchaîné les blessures en défense ces dernières semaines, avec Andreas Christensen, Eric García, Jules Koundé et Xavi Espart, ce qui a contraint Flick à composer avec un manque de solutions et à modifier le poste de certains joueurs.

Les priorités du Barça

Concernant l'évolution des priorités du FC Barcelone sur le marché des transferts, passées du recrutement d'un pur avant-centre à la recherche d'un défenseur central gaucher, Deco a expliqué que les plans du club évoluaient en fonction des besoins de l'équipe et des opportunités disponibles.

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« Les choses changent constamment. L'entraîneur a dit à Bojan qu'il voulait essayer Raphinha à d'autres postes cette saison, et il avait déjà commencé à donner des signes en ce sens », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Recruter Julián Álvarez était impossible en raison des exigences financières, et Raphinha a déjà disputé le premier match au poste de pur numéro 9 et a commencé à nous apporter des solutions. Le dossier Gabriel Jesus n'était pas simple non plus, et tout cela nous a progressivement conduits à la situation actuelle ».

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Au sujet de la marge disponible sous le plafond salarial et de la possibilité de financer de nouvelles recrues, Deco a insisté sur le fait que le club travaillait en permanence à améliorer sa situation financière, précisant que la question relevait davantage des règles du fair-play financier que de la masse salariale globale.

« Nous ne voulons pas affaiblir l'équipe, et nous ne voulons pas voir partir un joueur qui peut nous aider », a déclaré l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone.

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Ces déclarations interviennent alors que les contraintes financières restent l'un des principaux défis pour la direction barcelonaise, des informations de la presse espagnole indiquant que la marge de manœuvre du club au regard des règles du fair-play financier est limitée.

De quoi lier un éventuel recrutement en défense à la découverte d'une opportunité adéquate, sans alourdir le budget, ou à la libération d'une marge financière grâce à d'autres mouvements.