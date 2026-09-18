Dans l’émission Sky « Ma Histoire », le vice-président de la DFB a répondu par l’affirmative à la question du présentateur Riccardo Basile, qui lui demandait s’il avait réfléchi à une installation de Tuchel sur le banc de la sélection allemande.

« Oui, pas en été. (…). Mais j’y ai quand même pensé », a déclaré Watzke, en soulignant : « Nous avons été éliminés assez piteusement au Qatar. Et ensuite ? Ensuite, tu y penses déjà pendant une nuit, ou pendant deux nuits, à ce qui pourrait se passer maintenant. » Pourquoi ne s’est-il pas prononcé en faveur de l’actuel sélectionneur de l’Angleterre comme successeur de Hansi Flick ? Aujourd’hui âgé de 67 ans, il travaille pour la DFB depuis janvier 2022, mais à l’époque, il n’était pas impliqué dans le processus de décision après que l’Allemagne eut échoué au premier tour d’une Coupe du monde pour la deuxième fois de suite au Qatar.

« À l’époque, Oliver Bierhoff était encore là, maintenant c’est Rudi Völler. Ce n’est pas ma décision de savoir qui devient sélectionneur », a dit Watzke, avant de développer : « Mais l’état d’esprit général, c’était simplement : on continue avec Hansi Flick. Et Hansi est un entraîneur excellent, on le voit en ce moment avec ce qu’il réalise à Barcelone. » Watzke avait toutefois déjà ce « sentiment » qu’après « un tel échec », cela pourrait devenir « compliqué ». « Avec le recul, j’ai sans doute aussi eu raison, les matches qui ont suivi ont aussi été un désastre ! »

Pourquoi Thomas Tuchel et Hans-Joachim Watzke se sont-ils disputés ?

Le scénario envisagé par Watzke autour de Tuchel n’en reste pas moins surprenant. La relation entre le patron de longue date du Borussia Dortmund et l’ancien entraîneur du BVB a longtemps été considérée comme brisée. À l’origine du différend : l’attaque contre le bus de l’équipe du club de Bundesliga sur le trajet vers le quart de finale de Ligue des champions contre l’AS Monaco en avril 2017. Tuchel, alors encore en poste, a ensuite présenté les choses comme si Watzke avait décidé que son équipe devait malgré tout jouer. Certains joueurs auraient pourtant eux-mêmes décidé de jouer.

L’UEFA avait alors reprogrammé le match au lendemain à 18 h 45. Un forfait aurait sans doute signifié une défaite automatique. D’un autre côté, plusieurs acteurs comme le capitaine de l’époque Marcel Schmelzer ou Nuri Sahin ont révélé par la suite qu’après l’attaque, ils ne pouvaient pas penser au football. Le BVB s’est incliné 3-2 puis a été éliminé de la reine des compétitions après un 3-1 au match retour.

À la question de savoir si la version de Tuchel avait constitué pour lui personnellement « la plus grande déception humaine », Watzke a répondu : « En tout cas, cela en a été une grande. Oui ! Oui ! » Combien de temps a-t-il eu du mal à digérer le fait d’avoir été présenté publiquement avec une image qui ne correspondait pas à la vérité ? « C’est alors un énorme problème, parce que si tu ne gardes plus les processus internes pour toi, mais que tout sort et qu’en plus c’est déformé. Mais j’ai remarqué que peu importe ce que je disais, ou ce que disaient les autres. Il y avait simplement certains cercles qui voulaient cela. Que cela colle simplement bien au tableau, qu’un fonctionnaire du football sans âme dicte alors aux joueurs ce qu’ils doivent faire. Cela collait tout simplement bien à l’image. »

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Hans-Joachim Watzke et Thomas Tuchel se sont-ils réconciliés ?

Watzke a toutefois souligné que pardonner à Tuchel ne lui avait demandé aucun effort. « Il ne s’agit même pas de pardonner ou de ne pas pardonner. Je continue de considérer Tuchel comme un entraîneur excellent », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Nous avons eu à ce moment-là un désaccord massif, c’est clair. Mais à un moment, on avance toujours. Et quand nous nous voyons aujourd’hui, nous parlons normalement, nous échangeons. Et lorsque les Anglais m’ont demandé ce que je pensais de Tuchel, j’ai simplement dit : vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous obtenez l’un des meilleurs entraîneurs. Thomas Tuchel était lui aussi sous une pression maximale. »

Selon Watzke, Tuchel se serait « imposé lui-même » cette pression. « Et comme je l’ai dit, j’ai toujours fini par avoir du respect pour cela, même après coup, parce que je ne sais pas si, lorsque tu étais assis dans le bus à ce moment-là, les choses ne te semblaient pas encore différentes ; et cela aussi, il faut simplement le respecter. »

Le BVB a certes conclu la saison 2017 sur une note conciliatrice avec la victoire en Coupe, mais la séparation avec Tuchel a tout de même suivi. Après des passages au PSG, à Chelsea et au Bayern Munich, le joueur de 53 ans a pris en main la sélection anglaise en 2025. Watzke a en revanche joué un rôle décisif dans l’installation de Jürgen Klopp comme successeur de Julian Nagelsmann après la Coupe du monde 2026.



