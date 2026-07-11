Déclarations racistes de l'ancien Premier ministre espagnol à l'encontre de l'équipe de France

L'ancien chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a déclenché une vive polémique en tenant des propos jugés insultants à l'encontre de l'équipe de France, à la veille de la demi-finale très attendue entre « La Roja » et « Les Bleus », mardi à Dallas (États-Unis), dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Dans un éditorial publié par le journal espagnol « El Debate », l’ancien chef du Parti populaire a félicité la sélection espagnole pour sa qualification, avant de s’écarter de son analyse pour faire une remarque controversée sur la composition de l’équipe de France, affirmant qu’elle « dispose d’un très haut niveau, et ce sans aucun joueur français », allusion implicite aux origines africaines de la plupart des stars tricolores.

Rajoy avait pourtant entamé son analyse en saluant les deux étoiles du champion du monde, sa finale lors de l’édition précédente, sa première place au classement FIFA et son parcours parfait dans le tournoi en cours.

L’ancien chef du gouvernement a ensuite souligné l’énorme défi qui attend la défense espagnole, meilleure défense du tournoi emmenée par Aymeric Laporte et Pau Cobarsí, face à la star Kylian Mbappé, co-meilleur buteur avec huit réalisations, ainsi qu’à la puissance offensive française incarnée par Ousmane Dembélé (5 buts) et Michael Olise (5 passes décisives).