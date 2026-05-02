Samedi, Anton Gaaei a inscrit un superbe but pour l’Ajax, qui a arraché un point in extremis face au PSV (2-2). Après ce choc d’Amsterdam, l’arrière droit danois a accordé une interview particulièrement franche à Hans Kraay junior d’ESPN.

L’arrière droit danois, auteur d’une finition chirurgicale, estime avoir livré « un assez bon match ». « C’est toujours agréable d’aider l’équipe. Mais au final, je pense que nous méritions mieux. Un point, c’est quand même mieux que rien. »

Souvent critiqué pour sa vulnérabilité défensive, le buteur ajacide reconnaît qu’il doit encore progresser sur certains points, mais il souligne son propre parcours depuis son arrivée au club, il y a trois ans : « Je travaille chaque semaine des détails pour m’améliorer. »

Il souhaite toutefois progresser dans les phases sans ballon : « Ce sont des détails tactiques. Je ne suis pas un mauvais latéral défensif. Je peux encore m’améliorer, mais ce n’est pas aussi mauvais que certains le pensent. »

Hans Kraay junior suggère qu’il s’épanouirait encore davantage dans un schéma à trois centraux et deux latéraux. « Peut-être un jour », répond-il en souriant, avant d’ajouter : « Pour l’instant, je me concentre sur l’Ajax et j’espère qu’on va encore gagner deux fois. »

Enfin, il revient sur son but, une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface, dans le coin gauche : « On s’était entraînés pour que je tire dès le premier corner. Ce n’était pas la meilleure réception, mais je sais que j’ai une bonne frappe. J’ai tenté ma chance et, heureusement, le ballon est rentré. »