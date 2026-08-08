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Déclaration officielle : Al-Hilal va-t-il rafler la vedette d'Al-Qadisiya avant la fin du mercato ?

Al Hilal
Al Quadisiya
A. Al Salem
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Négociations fictives

Abdullah Al-Salem, attaquant d'Al-Qadsiah, a clarifié sa position concernant les informations le liant à un transfert vers Al-Hilal durant la période de transferts actuelle, affirmant qu'il resterait dans son club et se concentrerait sur la nouvelle saison.

Al-Salem a déclaré au journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Je suis établi et je poursuis mon aventure avec Al-Qadsiah, et je m'efforce de servir le club. Je ne sais absolument rien de ces offres. »

L'attaquant d'Al-Qadsiah a ajouté que les ambitions de l'équipe pour la nouvelle saison dépassaient la simple compétition, affirmant : « Notre ambition cette saison est de remporter un titre avec l'équipe. »

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Al-Salem a salué les préparatifs menés par Al-Qadsiah durant la période écoulée, déclarant : « Le stage en Espagne a été une grande réussite », faisant allusion à la disponibilité de l'équipe avant le début des compétitions de la nouvelle saison.

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L'attaquant d'Al-Qadsiah a également loué le travail accompli par la direction du club au cours des saisons passées, soulignant que celle-ci avait fourni un grand effort dans la construction et le développement du projet de l'équipe, et a déclaré : « La direction d'Al-Qadsiah a beaucoup œuvré lors des saisons précédentes à la réussite du projet du club. »

Al-Salem a conclu ses déclarations en affirmant qu'Al-Qadsiah était désormais proche de récolter les fruits du travail passé, déclarant : « Je pense que cette saison sera celle de la récolte des fruits », fermant ainsi la porte aux spéculations concernant son avenir avec l'équipe pour le moment.

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