« Personne, par exemple, au sein de la DFB ne m’a contacté après la fin de ma carrière pour passer mes diplômes d’entraîneur. La Fédération devrait créer nettement plus d’incitations à ce niveau », a déclaré l’homme de 49 ans.

Selon le vice-champion du monde 2002, la DFB gaspille actuellement beaucoup de potentiel, car les cadres de longue date ne sont pas liés de manière ciblée à la Fédération. « Elle devrait essayer d’attirer à elle les meilleurs joueurs, comme Toni Kroos ou auparavant Bastian Schweinsteiger, qui ont mis un terme à leur carrière », réclame Ballack.

Certes, les anciennes stars sont « financièrement indépendantes et ne doivent pas tout faire », mais davantage d’initiative devrait néanmoins venir de la Fédération : « Mais il faut les séduire avec de l’enthousiasme et du contenu. Car pour le football allemand, il serait extrêmement précieux que les grandes personnalités transmettent leur savoir aux jeunes générations. Comme le fait encore Rudi Völler. »

Getty Images

Michael Ballack voit le Bayern comme un modèle pour la DFB

En laissant passer ces opportunités, la Fédération se prive d’un précieux savoir-faire. « C’est pourquoi nous avons besoin de davantage de personnalités de premier plan aux postes importants. Plus tard, cela ne devra pas toujours être des entraîneurs », a fait valoir Ballack. Il a cité comme exemple positif la structure du Bayern : « Là-bas, cela a remarquablement bien fonctionné pendant de nombreuses années avec Uli Hoeneß (comme manager) et Karl-Heinz Rummenigge (comme président). »

Malgré ses critiques appuyées envers la Fédération, l’ancien milieu de terrain se montre optimiste quant à l’évolution sportive de la sélection de la DFB. Cela s’explique surtout par l’actuel sélectionneur Jürgen Klopp, en qui Ballack voit un immense potentiel. L’homme de 59 ans a « beaucoup apporté au cours de sa carrière dans tous les clubs où il est passé. C’est l’entraîneur allemand le plus expérimenté et le plus reconnu, et il doit sortir le football allemand de cette mauvaise passe. J’espère qu’il y parviendra. De bons joueurs, nous en avons. »

Ballack prône en outre la patience autour de l’équipe nationale. Il faut désormais « lui donner du temps, il faut accepter ses approches et ses méthodes. Une bonne base, c’est qu’il est pleinement accepté et qu’il peut enthousiasmer les gens par sa manière d’être ».