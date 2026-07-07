Déclaration ferme du ministère des Affaires étrangères… et le Paraguay ouvre un nouveau chapitre dans la crise Mbappé

Le gouvernement paraguayen a officiellement pris ses distances avec la sénatrice Celeste Amarilla, après les insultes racistes qu'elle a adressées au capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Dans un communiqué ferme, les autorités ont condamné ses propos et exprimé leur solidarité avec la star française et le peuple français.

Le ministère des Affaires étrangères paraguayen a indiqué, dans un communiqué officiel, que « le gouvernement de la République du Paraguay dénonce et condamne fermement les propos tenus par la sénatrice Celeste Amarilla à l’encontre du capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, car elles sont contraires aux valeurs et aux principes qui prônent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine, et auxquels notre pays adhère ».

Quelques heures après l’élimination de la sélection paraguayenne face à la France (1-0) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, la sénatrice avait lancé une attaque raciste virulente contre Mbappé, auteur du seul but du match, le qualifiant de « Camerounais colonisé qui se fait passer pour un Français ».

Elle a ensuite publié un message encore plus choquant, affirmant que le capitaine des Bleus « buvait de l’eau de coco » et que « les êtres les plus cultivés dont on ait entendu parler sont les chimpanzés », des propos ouvertement racistes qui ont provoqué une vive émotion en France et suscité de nombreuses condamnations sur les réseaux sociaux et dans les milieux politiques.

Dans son communiqué, le gouvernement paraguayen a précisé que les propos de la sénatrice exprimaient une opinion personnelle et ne reflétaient en aucun cas la position officielle du pays, rappelant que « le Paraguay est une république démocratique fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs » et que la sénatrice agissait « sous son entière responsabilité individuelle ».

Le communiqué a toutefois dépassé la simple condamnation en réaffirmant l’« engagement ferme » des autorités paraguayennes dans la lutte contre le racisme, la xénophobie, l’intolérance et toutes les formes de discrimination, tout en exprimant leur solidarité avec « ceux qui auraient pu se sentir blessés par ces propos ».

Le gouvernement a par ailleurs adressé un message d’apaisement à la France, réaffirmant « sa solidarité avec tous ceux qui se sont sentis blessés par ces propos et [son] respect envers le peuple français, avec lequel le Paraguay entretient une relation historique d’amitié, de coopération et de compréhension mutuelle ».

La journée de lundi a été marquée par une multiplication des réactions : le président français Emmanuel Macron a apporté son soutien à Kylian Mbappé et à l’ensemble de l’équipe de France, tandis que la Fédération française de football a annoncé qu’elle porterait plainte auprès du parquet afin d’engager des poursuites judiciaires.

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a qualifié ces propos de « criminels et condamnables », tandis que plusieurs membres du gouvernement français ont exprimé leur indignation. La ministre des Sports, Marina Ferrari, a pour sa part jugé ces attaques « ignobles » et « déplacées », soulignant qu’elles ne visaient pas seulement le capitaine de l’équipe de France, mais également les valeurs défendues par la France.

De son côté, Kylian Mbappé a brisé le silence pour dénoncer une élue qu’il a jugée « mesquine » et « indigne de ses fonctions », attisant ainsi une polémique qui s’est invitée au cœur de la Coupe du monde 2026.