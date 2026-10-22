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Le milieu d’Arsenal Declan Rice a soutenu son coéquipier en sélection Harry Kane dans la course au Ballon d’Or de cette année, après leur match nul spectaculaire en Ligue des champions à l’Allianz Arena. Les deux internationaux anglais ont marqué mercredi soir, tandis que les champions de Premier League sont revenus au score en fin de match pour partager les points avec le Bayern Munich.

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Un milieu de terrain soutient son prolifique coéquipier en sélection

Rice a apporté son soutien à son compatriote Kane pour remporter la plus haute distinction individuelle du football après l'avoir affronté lors du match de phase de ligue disputé mercredi en Allemagne. Le capitaine de l'Angleterre fait figure de favori après avoir inscrit 61 buts en 51 matches avec son club la saison dernière, tout en menant son pays jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Un penalty transformé en seconde période a porté son total à 10 buts en 11 apparitions cette saison.

Une prestation décisive saluée après le match

IMAGO

Les visiteurs ont subi un premier coup dur lorsque Bukayo Saka est sorti en boitant après 10 minutes de jeu, touché à la cuisse sans qu'il y ait eu de contact. Son remplaçant, Eberechi Eze, a toutefois ouvert le score à la 25e minute sur une passe de Martin Odegaard, après une vérification par la VAR d'un éventuel hors-jeu. Mais le joueur phare du Bayern a percé la défense d'Arsenal 10 minutes plus tard pour servir Alphonso Davies, avant de prendre David Raya à contre-pied sur penalty après qu'une de ses frappes a touché la main de Jurrien Timber.

Après avoir croisé son capitaine en sélection dans la zone des interviews d'après-match, Rice a déclaré à Jules Breach, présentatrice de TNT Sports : « Pour moi, il est clairement le vainqueur. Je pense que ses chiffres parlent d'eux-mêmes. L'année qu'il a réalisée est remarquable. Il est évidemment en concurrence avec des joueurs de classe mondiale. Quand on joue avec lui, on se rend compte à quel point il est bon et, quand on joue contre lui, on voit à quel point il est pénible à affronter. »

Revenant sur la passe décisive de l'attaquant en première période et sur son penalty tiré avec sang-froid, le milieu d'Arsenal a ajouté : « Pour un attaquant, réussir cette passe sur le [premier] but et tirer le penalty comme il l'a fait, c'est incroyable. C'est un très grand joueur. J'ai de la chance de jouer avec lui et moins de chance de jouer contre lui. »

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Un capitaine de légende salue sa vision du jeu

Arsenal a finalement arraché le nul lorsque Rice a échangé des passes avec le remplaçant Viktor Gyokeres avant de placer une frappe à ras de terre dans le petit filet. Manuel Neuer a ensuite réalisé un arrêt acrobatique en fin de match pour empêcher Timber d'inscrire le but de la victoire.

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En regardant la retransmission aux côtés de la zone des interviews d'après-match, l'ancien capitaine de Liverpool et de l'Angleterre Steven Gerrard n'a pas tari d'éloges : « C'est un joueur tellement intelligent. Il récupère le ballon dans toutes sortes de zones inhabituelles : en défense centrale, à droite, à gauche.

« S'il le fait, c'est parce qu'une fois retourné, face au but adverse, il peut délivrer des passes incroyables. Sa vision du jeu, sa palette de passes, son efficacité devant le but... Avec Harry Kane, on parle d'un joueur complet, de classe mondiale. J'espère simplement, et je croise les doigts pour lui, qu'il obtiendra la reconnaissance qu'il mérite. »

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Comparant la qualité de passe de l'attaquant à celle des meilleurs meneurs de jeu du football mondial, Gerrard a conclu : « Pour ce qui est de sa palette de passes, en tant que milieu de terrain, je tiens à vous dire que c'est un avant-centre capable de passer le ballon comme les meilleurs milieux de terrain du monde, comme les meilleurs défenseurs centraux du monde. Il est tout simplement excellent et n'a aucune faiblesse dans son jeu. »

Une cérémonie à Londres attend des visiteurs touchés par les blessures

Getty Images

On saura lundi soir si Kane remporte la prestigieuse récompense, lorsque la cérémonie du Ballon d'Or débutera à Londres à 20 h, heure britannique. D'ici là, le staff médical d'Arsenal attendra avec inquiétude de connaître la gravité de la blessure à la cuisse suspectée chez Saka, avant le retour du club à la compétition nationale ce week-end. Les deux poids lourds européens restent bien placés au classement de la Ligue des champions après s'être partagé les points en Bavière.