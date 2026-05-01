Declan Rice risque une suspension de la part de l'UEFA après ses déclarations sur l'arbitre Danny Makkelie, à l'issue de la rencontre Atlético Madrid - Arsenal

Declan Rice encourt une suspension pour ses propos à l’encontre de Danny Makkelie après le match Atlético Madrid - Arsenal. À l’issue du match nul 1-1 lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions, le milieu anglais a vivement critiqué l’arbitre néerlandais, ce qui pourrait lui valoir une sanction, selon The Times.

À un quart d’heure de la fin de la rencontre, à Madrid, Makkelie avait sifflé un penalty après que l’ancien joueur du Feyenoord Dávid Hancko semblait avoir fauché l’attaquant d’Arsenal Eberechi Eze. Alerté par le VAR Dennis Higler, l’arbitre avait ensuite visionné les images et changé d’avis.

« C’était un penalty évident », a déclaré Rice après la rencontre. « Je ne comprends pas pourquoi il n’a pas été sifflé. Je pense que les supporters ont influencé l’arbitre et l’ont fait changer d’avis. Mais peu importe, nous voulons les battre la semaine prochaine. »

Interrogé sur le penalty accordé à l’Atlético après une main malchanceuse de Ben White, Rice a ajouté : « Sur le moment, je pensais que l’arbitre ne l’accorderait pas. En Premier League, il n’aurait sans doute pas été sifflé, car le ballon était très près du sol. »

« Le ballon n’était même pas en direction du but. Mais en Coupe d’Europe, les règles sont différentes. L’UEFA accorde ce genre de penalty, alors qu’en Premier League, je ne suis pas sûr que cela soit le cas. J’ai l’impression que l’on est sanctionné plus sévèrement dans les compétitions européennes. »

« Cette sensation, je l’ai depuis que je joue en Ligue des champions, il y a trois ans. Les arbitres décident vite et sifflent aussitôt. On ne peut pas faire grand-chose. Il faut juste rester concentré et prudent », a conclu Rice.

Une sanction n’est pas exclue si l’on établit que Rice a mis en doute « l’intégrité de l’arbitre ». Une suspension est également envisageable, selon The Times. Le milieu de terrain avait déjà écopé de deux matches de suspension lors de son passage à West Ham après avoir accusé un arbitre de corruption.

À l’époque, l’UEFA avait mis cinq semaines avant d’annoncer la suspension de deux matchs. Au regard de ce précédent, il n’est pas acquis que Rice doive manquer le match retour contre l’Atlético et l’éventuelle finale du 30 mai, même en cas de sanction de l’instance européenne.