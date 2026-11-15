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Declan Rice a apporté une excellente nouvelle à Arsenal en confirmant qu’il devrait signer prochainement un nouveau contrat de longue durée à l’Emirates Stadium. L’international anglais, qui a transformé l’équipe depuis son transfert à prix d’or en provenance de West Ham, semble prêt à consacrer les meilleures années de sa carrière aux champions de Premier League entraînés par Mikel Arteta.

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Un joueur phare d’Arsenal prêt à prolonger à l’Emirates

Rice est arrivé dans le nord de Londres en provenance de West Ham pour 105 millions de livres sterling en 2023. Son contrat actuel court jusqu’en 2028, mais Arsenal dispose d’une option pour une année supplémentaire.

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a déjà déclaré que la finalisation de l’accord n’était « qu’une question de temps ». S’adressant aux journalistes à Madrid avant le match de Ligue des nations entre l’Angleterre et l’Espagne, Rice a indiqué qu’il avait hâte de signer.

Rice se sent « extrêmement chanceux » sous les ordres d’Arteta

Évoquant la stabilité de sa carrière et le soutien dont il bénéficie à l’Emirates Stadium, Rice a expliqué pourquoi il souhaitait rester.

« J’ai été extrêmement chanceux d’avoir réussi à jouer à un niveau aussi constant tout au long de ma carrière, a déclaré le joueur de 27 ans. Je suis quelqu’un qui se fixe toujours des objectifs et cherche toujours à faire plus. J’ai toujours connu la stabilité dans les clubs où j’ai joué. J’espère qu’un nouveau contrat se profile bientôt. »

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« J’ai énormément de chance d’être dans un club comme Arsenal, où l’entraîneur me témoigne une telle confiance et où tant de coéquipiers consacrent autant d’énergie et d’efforts à m’aider. J’ai énormément de chance de ne pas avoir à me soucier de ces choses-là. Cela rend la pratique du football beaucoup plus facile. »

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Transposer à l’Angleterre la mentalité de vainqueur d’Arsenal

Rice a joué un rôle déterminant dans la conquête par Arsenal d’un titre de Premier League attendu depuis 22 ans et dans le parcours qui a mené le club à sa deuxième finale de Ligue des champions seulement, la saison dernière. Il espère que l’Angleterre pourra reproduire cet esprit collectif sous les ordres de Thomas Tuchel.

« Ce que l’entraîneur nous a inculqué à Arsenal, c’est de ne pas avoir peur, a déclaré Rice. Notre progression en Ligue des champions ces trois dernières années, quart de finale, demi-finale, finale, le fait d’être venus dans ce stade l’an dernier, d’être allés au Bernabeu et au Bayern Munich… L’Arsenal d’autrefois aurait peut-être eu du mal dans ces stades. Quand on joue dans cette équipe aujourd’hui et qu’on enfile ce maillot avant ce genre de match, on sait à quoi s’attendre en entrant sur le terrain. »

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« On sait qu’on verra une équipe solide, soudée, qu’on courra les uns pour les autres et qu’on jouera vers l’avant. J’ai donc énormément de chance, en ce moment, de faire partie d’une si belle équipe, avec de si grands joueurs, un entraîneur qui nous guide et des joueurs qui l’écoutent et suivent toutes ses consignes. Ce n’est pas une surprise si nous suivons cette trajectoire actuellement. Pourvu que cela dure. »

« Cette solidarité, c’est ce qui se construit [avec l’Angleterre]. Thomas n’est en poste à la tête de l’Angleterre que depuis peu. Il est arrivé avec la Coupe du monde à disputer immédiatement et nous affrontons maintenant les meilleures équipes en Ligue des nations. Mais il faut du temps pour construire ces choses-là. Les effectifs changent constamment. »

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« Je pense donc que le plus important, pour moi, c’est de renforcer cette solidarité à chaque rassemblement, de créer des liens à l’entraînement, puis de les mettre à profit dans un match comme celui de demain soir. C’est là qu’on voit où en est le groupe. »

Tuchel procède à des changements pour le test face à l’Espagne

L’Angleterre va immédiatement pouvoir se jauger à Madrid, alors que Tuchel continue de façonner son groupe face à une opposition de haut niveau, après l’enchaînement rapide de la Coupe du monde et de la Ligue des nations.

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Après la victoire 2-1 de jeudi contre la Croatie, Tuchel a confirmé que James Trafford serait titulaire dans les buts à la place de Jordan Pickford. L’Angleterre bénéficie également des retours d’Ezri Konsa et de Djed Spence, qui ont tous deux démontré qu’ils étaient aptes à jouer après avoir manqué la victoire contre la Croatie.