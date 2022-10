Décisions arbitrales litigieuses, cartons rouges, colère de Kombouaré et de Kita : que s'est-il passé lors de Nice-Nantes ?

Le match Nice-Nantes a été marqué par de nombreuses polémiques et incidents. GOAL fait le point sur les événements.

Le match entre Nice et Nantes, achevé sur un score de parité, 1-1, a été très animé et marqué par deux décisions qui provoquent la colère des Nantais.

Pourquoi l'arbitre n'a pas accordé un penalty en première période ?

A la 19e minute, le défenseur niçois Mattia Viti a contré de la main gauche puis de la main droite une tête de Ludovic Blas. Après avoir été interpellé par la VAR, l'arbitre de la rencontre, monsieur Letexier a estimé que le défenseur de Nice n'avait pas commis de geste intentionnel.

Pourquoi le penalty accordé en fin de match provoque la colère des Nantais ?

Dans les arrêts de jeu de la seconde période, monsieur Letexier a accordé un penalty pour une main de Jean-Charles Castelletto dans sa surface de réparation.

Si la main du défenseur nantais existe bel et bien, la question est de savoir si le joueur n'a pas été amené à commettre ce geste après avoir été poussé par Dante, qui était au duel avec Castelletto.

La VAR a confirmé le penalty sans que Letexier n'aille la consulter. Nicole Pepé a transformé la sentence, permettant à Nice d'arracher l'égalisation.

Quels joueurs ont été expulsés en fin de match et après le match ?

De nombreux nantais n'ont pas apprécié les décisions de monsieur Letexier. Abdoul Kader Bamba a été expulsé dans les arrêts, alors qu'il se trouvait sur le banc de touche, pour contestation.

Après la rencontre, le gardien et capitaine des Canaris, Alban Lafont est allé protester auprès de l'arbitre. Il a écopé d'un carton jaune. Comme il en avait déjà reçu un pendant la partie il a été expulsé.

Quels sont les propos d'Antoine Kombouaré et de Waldermar Kita après les décisions arbitrales ?

L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, était passablement énervé et a réagi pendant le match au micro de Canal+ Foot sur la première décision de l'arbitre : « Que le 4e arbitre ne me raconte pas de bobards. J'ai horreur des menteurs. Les menteurs, ça me met hors de moi. Et l'arbitre principal n'a pas voulu me recevoir. Qu'ils se trompent OK, mais qu'ils ne me racontent pas de mensonges. Le ballon a touché les deux mains, il aurait dû y avoir un penalty. »

Il a également réagi après le penalty sifflé contre son équipe, toujours au micro de Canal+ Foot : « Comment voulez-vous que l'on respecte les arbitres, comment vous voulez que l'on respecte ces types !? Il ne va même pas voir la VAR sur le penalty ! On veut de l'honnêteté et de la justice ! »

Quant à Waldemar Kita, en rejoignant les vestiaires après la rencontre, il s'est adressé à l'arbitre en lui disant à plusieurs reprises, « C'est une honte ! ».