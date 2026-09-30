Dans une décision surprise à quelques jours de l'échéance, la sélection tunisienne a choisi d'annuler son match amical prévu face au Mali, en raison d'une crise de blessures qui frappe les rangs de la Tunisie et de la crainte d'un impact négatif du résultat sur le classement de l'équipe au sein de la Fédération internationale de football (FIFA).

La Fédération tunisienne de football a annoncé, dans un communiqué officiel, l'annulation de la rencontre qui devait se tenir le 3 octobre au stade de Radès, précisant que la décision a été prise après concertation avec le staff technique de la sélection et en coordination avec la Fédération malienne de football.

Selon les révélations d'une source proche de la sélection nationale à l'agence « Reuters » ce mercredi, le manque de joueurs disponibles en raison des blessures a été un facteur déterminant derrière cette décision, à côté du risque d'un résultat susceptible d'affecter la position de la Tunisie au classement FIFA.

La sélection tunisienne occupe la 61e place mondiale au classement FIFA et cherche à retrouver de l'élan après un début décevant dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

La Tunisie avait entamé son parcours dans le groupe 8 par un match nul 1-1 face à l'Ouganda, avant de concéder un autre nul 2-2 contre le Botswana lundi dernier, ne récoltant que deux points en deux matchs.

L'Ouganda est en tête du groupe avec quatre points, tandis que le Botswana occupe la deuxième place avec deux points, devançant la Tunisie à la différence de buts, la Libye fermant la marche du groupe avec un seul point.

Il convient de rappeler qu'avec l'Ouganda, pays coorganisateur, assuré de sa place lors de la phase finale de 2027, seuls les premiers de chaque groupe se qualifieront pour la compétition.







