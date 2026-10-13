Décision surprise : l'entraîneur d'Al Ittihad dégaine son arme pour compenser la chute d'Al Hilal

L'Allemand Jens Wiesing, directeur technique du club saoudien d'Al Ittihad, a décidé de renverser rapidement la table après la défaite face à Al Hilal, en réintégrant l'une de ses armes offensives les plus redoutables dans le onze de départ lors du choc asiatique à venir.

Le journal saoudien « Al Yaum » a révélé que Wiesing a définitivement tranché en faveur du retour de l'attaquant nigérian George Ilenikhena dans le onze de départ lors de la prochaine rencontre face à Shabab Al Ahli Dubaï, comptant pour la deuxième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite.

La décision du technicien allemand intervient après l'exclusion d'Ilenikhena de la liste de l'équipe lors du dernier match face à Al Hilal en Roshn Saudi League, défaite 3-2 par le Doyen sur la pelouse du Kingdom Arena, dans un sommet qui a offert un énorme suspense jusqu'aux derniers instants.

Al Ittihad ambitionne de s'imposer face à Shabab Al Ahli Dubaï pour se réconcilier avec ses supporters en colère et rectifier rapidement le cap après être tombé dans le piège de la défaite face à son rival historique. Ce rendez-vous asiatique constitue une occasion idéale de redonner confiance aux joueurs et d'ouvrir une nouvelle page avant le retour aux joutes du championnat.



