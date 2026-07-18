La Fédération internationale de football (FIFA) a clos la polémique née du déploiement d’une banderole « Les îles Malouines sont argentines » par la sélection argentine, en autorisant l’Albiceleste à réitérer ce geste si elle remporte la finale de la Coupe du monde 2026 dimanche face à l’Espagne.

Selon la chaîne britannique Sky Sports, l’instance dirigeante du football mondial a donné son feu vert, estimant que les joueurs argentins étaient libres d’exprimer leurs opinions, d’après le président du groupe de travail Andrew Giuliani, même si le règlement de la FIFA interdit toute manifestation politique sur les terrains lors de ses compétitions.

En demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’Albiceleste avait déjà déployé une banderole « Les Malouines sont argentines » après sa victoire contre l’Angleterre, enfreignant ouvertement le règlement.

Le Royaume-Uni réclame une enquête approfondie.

Depuis mercredi, l’affaire a pris un tour politique : Londres réclame une enquête approfondie, tandis que le président argentin Javier Milei dit comprendre la position de ses joueurs.

Situées à 600 kilomètres des côtes argentines, les îles Malouines, territoire britannique, demeurent un point de friction entre Londres et Buenos Aires, qui revendiquent toutes deux leur souveraineté.

En 1982, une guerre sanglante avait opposé les deux pays après l’invasion argentine de l’archipel. Après 74 jours de combats, les forces britanniques avaient repris le contrôle des îles, au prix de lourdes pertes : 649 Argentins et 255 Britanniques avaient trouvé la mort.

Milei change ensuite d’avis et apporte son soutien aux joueurs.

Dans un premier temps, le président argentin Javier Milei avait semblé minimiser l’incident, déclarant mercredi : « Ne dramatisons pas. Les îles Malouines seront récupérées grâce à une diplomatie avisée, et non par des gestes nationalistes bon marché. »

Mais il a rapidement changé d’avis et a annoncé son soutien total aux joueurs, précisant que le sentiment à l’égard des îles Malouines « est un sentiment partagé par tous les Argentins, et qu’ils ont tout à fait le droit de l’exprimer ».

Le chef de l’État a affirmé : « En effet, les îles Malouines sont argentines, et nous les récupérerons, mais nous le ferons par la voie diplomatique, en agissant avec sagesse », dans une déclaration qui reflète l’équilibre délicat entre le soutien aux joueurs et le maintien des relations diplomatiques.