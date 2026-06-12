Décision surprenante : voici pourquoi Santiago Gimenez n'a pas joué une seule minute avec le Mexique jeudi

Selon plusieurs médias mexicains, Santiago Gimenez n’est plus le second attaquant derrière Raúl Jiménez, conclusion tirée après le match d’ouverture de la Coupe du monde. L’ancien chouchou du public de Feyenoord doit désormais se contenter d’un nouveau statut au sein de l’équipe nationale du Mexique.

Âgé de 25 ans, Gimenez, qui totalise 47 sélections et évolue sous les couleurs de l’AC Milan, reste l’un des joueurs les plus populaires du pays.

Pourtant, l’ancien chouchou de Feyenoord affronte un sérieux revers : alors qu’il semblait sur le point de supplanter Jiménez (35 ans) au poste d’avant-centre, sa situation s’est nettement dégradée.

Jeudi, lors de la victoire 2-0 contre l’Afrique du Sud, il est resté sur le banc, tout comme lors du dernier match amical avant la Coupe du monde.

Au Mexique, les observateurs en sont convaincus : le sélectionneur Javier Aguirre lui préfère désormais Armando González, dit « Hormiga », comme deuxième option sur le front de l’attaque. Contre l’Afrique du Sud, ce dernier a d’ailleurs remplacé Jiménez à un quart d’heure de la fin.

Gimenez va donc devoir lutter pour grappiller quelques minutes durant la compétition. Une situation d’autant plus frustrante que la perspective de briller à domicile était l’un des principaux motifs de son départ programmé de Feyenoord en février 2025.

González (Chivas), 23 ans, avait lui-même été annoncé à Feyenoord il y a quelques mois ; mais l’intérêt des Rotterdamois pour le marché mexicain semble désormais s’être émoussé, depuis le départ du directeur technique Dennis te Kloese.