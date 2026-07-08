La Fédération internationale de football (FIFA) a placé Michael Olise, la star de l’équipe de France, sous haute surveillance avant le match contre le Maroc lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Marocains défieront les Bleus jeudi au stade Gillette de Boston (États-Unis) pour le coup d’envoi des quarts de finale.

À moins de 24 heures du coup d’envoi, la radio française Radio Monte-Carlo a confirmé que la FIFA avait rejeté le recours déposé par la Fédération française de football visant à faire annuler le carton jaune reçu par Oulissi face au Paraguay.

L’attaquant a pourtant joué un rôle clé dans la qualification des Bleus pour les quarts de finale, suite au succès 1-0 face au Paraguay dimanche en huitièmes.

L’ailier a été averti à la 90^e minute après un contact avec Matías Galarza : il a tiré le maillot de son adversaire, qui est tombé en se tenant le visage, bien que les images n’aient pas révélé d’impact au visage.

La FFF espérait faire annuler ce carton, en vain. Oulissi encourt désormais une suspension pour le cas échéant demi-finale si la France se qualifie, en cas d’avertissement supplémentaire face au Maroc.

Rappelons que ce Mondial a déjà connu une situation analogue, source de vive polémique : la FIFA avait suspendu la suspension automatique de l’attaquant américain Folarin Balogun, expulsé contre la Bosnie en seizièmes de finale.

Balogun a ainsi pu prendre part au huitième de finale face à la Belgique, malgré les protestations des instances belge et européenne, sans toutefois éviter à son équipe une lourde défaite (1-4).