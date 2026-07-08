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Paraguay v France: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Décision surprenante : la FIFA place Oulissi au bord du gouffre avant le match contre le Maroc

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
M. Olise
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É.-U.

La star française relève un nouveau défi face aux « Lions de l'Atlas »

La Fédération internationale de football (FIFA) a placé Michael Olise, la star de l’équipe de France, sous haute surveillance avant le match contre le Maroc lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Marocains défieront les Bleus jeudi au stade Gillette de Boston (États-Unis) pour le coup d’envoi des quarts de finale.

À moins de 24 heures du coup d’envoi, la radio française Radio Monte-Carlo a confirmé que la FIFA avait rejeté le recours déposé par la Fédération française de football visant à faire annuler le carton jaune reçu par Oulissi face au Paraguay.

L’attaquant a pourtant joué un rôle clé dans la qualification des Bleus pour les quarts de finale, suite au succès 1-0 face au Paraguay dimanche en huitièmes.

L’ailier a été averti à la 90^e minute après un contact avec Matías Galarza : il a tiré le maillot de son adversaire, qui est tombé en se tenant le visage, bien que les images n’aient pas révélé d’impact au visage.

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France crest
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La FFF espérait faire annuler ce carton, en vain. Oulissi encourt désormais une suspension pour le cas échéant demi-finale si la France se qualifie, en cas d’avertissement supplémentaire face au Maroc.

Rappelons que ce Mondial a déjà connu une situation analogue, source de vive polémique : la FIFA avait suspendu la suspension automatique de l’attaquant américain Folarin Balogun, expulsé contre la Bosnie en seizièmes de finale.

Balogun a ainsi pu prendre part au huitième de finale face à la Belgique, malgré les protestations des instances belge et européenne, sans toutefois éviter à son équipe une lourde défaite (1-4).

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