La décision de l’arbitre jordanien Adham Makhadmeh, qui a refusé d’accorder un penalty à l’attaquant Harry Kane lors du match Angleterre-République démocratique du Congo en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, a provoqué une vive polémique.

L’action litigieuse intervient à la 43^e minute : Kane pénètre dans la surface, heurte le bras du gardien congolais Lionel Mpasi et s’effondre, réclamant un penalty.

Dans un premier temps, l’arbitre a jugé que l’attaquant anglais s’était laissé tomber, avant de recevoir une alerte de la salle du VAR lui demandant de revoir l’action.

Les ralentis ont pourtant révélé un contact entre le gardien et Kane, mais, après avoir consulté la VAR, l’arbitre a jugé que l’impact n’était pas suffisant pour accorder un penalty.

Cette décision a surpris les joueurs anglais et leurs supporters, et plusieurs analystes de la BBC ont également exprimé leur étonnement face à cette absence de penalty.

La légende du football anglais Alan Shearer a commenté : « Il y a eu contact, cela ne fait aucun doute. Pour moi, c’est un penalty évident. Harry Kane a peut-être exagéré sa chute, mais le gardien s’est précipité vers lui et ses mains se trouvaient sur son chemin. Si le gardien décide de sortir de cette manière, en se jetant en avant les mains tendues, l’attaquant est tout à fait en droit d’entrer en contact avec lui et de tomber dans la surface de réparation. »

L’ancien attaquant anglais Michael Owen a également critiqué cette décision sur ses réseaux sociaux, déclarant : « Quelle autre occasion pourrait-on avoir ? Si ce n’est pas un penalty pour Kane, alors je ne sais pas ce qu’est un penalty. C’est une décision honteuse. »

Le journaliste britannique Piers Morgan a renchéri : « C’était un penalty évident. »

La colère a gagné les tribunes, comme le rapporte le journal britannique « The Sun » : « C’est le penalty le plus évident que j’aie jamais vu », a commenté un supporter sur la plateforme « X ».

Un autre a renchéri : « On s’est fait voler… Comment peut-on ne pas siffler penalty ? »