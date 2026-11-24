Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le Sénégal a obtenu gain de cause devant le TAS, la plus haute juridiction sportive, concernant le résultat de la finale de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des nations. Il a ainsi été rétabli comme vainqueur de la finale controversée contre le Maroc, disputée au début de l’année.

Le Tribunal arbitral du sport a accueilli le recours de la Fédération sénégalaise de football contre la Confédération africaine de football et la Fédération royale marocaine de football concernant la finale de la « Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025 ».

La décision de la Commission d’appel de la CAF est annulée et celle de la Commission de discipline de la CAF est rétablie.

En conséquence, le résultat obtenu à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique 2025 est confirmé : 1-0 pour le Sénégal face au Maroc.

Publicité Publicité

Le Sénégal est donc de nouveau officiellement champion d’Afrique. Le Tribunal arbitral du sport a en effet accueilli à l’unanimité le recours de la Fédération sénégalaise, infirmant la décision par laquelle la CAF avait attribué sur tapis vert au Maroc la finale de la Coupe d’Afrique 2025, en mars dernier. La victoire 1-0 obtenue sur le terrain après prolongation lors de la finale disputée le 18 janvier à Rabat est ainsi de nouveau reconnue.

Related Topics

CE QUI S’ÉTAIT PASSÉ

Le match avait été marqué par les protestations des joueurs sénégalais après un penalty accordé au Maroc en fin de temps réglementaire. Pour manifester leur désaccord, les Lions de la Teranga avaient quitté le terrain pendant 14 minutes avant de revenir et de terminer la rencontre.

Publicité

Le penalty manqué par Brahim Diaz avait ensuite conduit la finale en prolongation, où le Sénégal s’était imposé. Deux mois plus tard, cependant, la Commission d’appel de la CAF avait considéré la sortie du terrain comme un forfait, attribuant ainsi au Maroc une victoire 3-0 sur tapis vert et le titre de champion d’Afrique.

Le TAS a infirmé cette décision aujourd’hui, confirmant de nouveau le Sénégal comme champion d’Afrique pour l’édition 2025.