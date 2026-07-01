La Fédération saoudienne de football a officialisé une augmentation du nombre de joueurs étrangers autorisés dans les clubs de la Saudi Pro League pour la saison 2026-2027. Cette décision intervient après plusieurs appels en ce sens, lancés notamment suite à l’élimination précoce de l’équipe nationale lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le journaliste sportif saoudien Khaled Al-Shneif avait proposé d’élever ce plafond à 10 joueurs, tous éligibles pour la feuille de match, afin de renforcer la compétitivité du championnat et d’inciter les joueurs locaux à se professionnaliser.

Selon le quotidien saoudien « Al-Riyadiah », la Fédération saoudienne de football a notifié aux clubs une décision définitive : chaque équipe pourra toujours inscrire 10 joueurs étrangers, dont deux nés en 2005 ou après, ainsi qu’un joueur professionnel formé localement en 2000.

En match officiel, chaque club ne pourra inscrire que huit étrangers sur la feuille de match en championnat ; la règle des dix joueurs s’appliquera uniquement en Coupe du Roi et en Supercoupe d’Arabie saoudite.

Chaque club doit inscrire au minimum 16 joueurs et peut aller jusqu’à 25. Un club a également la possibilité de renoncer à la clause des joueurs nés en 2005 ou avant et de la remplacer par un joueur saoudien supplémentaire dans l’effectif.