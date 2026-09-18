Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a dévoilé la liste officielle de la sélection portugaise pour la prochaine trêve internationale.

La sélection portugaise a été éliminée de la Coupe du monde 2026 dès les huitièmes de finale, après sa défaite face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro, mettant ainsi un terme au parcours de Cristiano Ronaldo dans un tournoi dont il avait déjà annoncé qu'il serait le dernier de sa carrière en Coupe du monde.

Mais le fusée de Madère n'a toujours pas annoncé sa retraite internationale après la fin de la participation du Portugal à cette dernière Coupe du monde.

Jesus a décidé d'offrir à Ronaldo l'occasion d'écrire un nouveau chapitre de son histoire avec la sélection portugaise, en le convoquant pour représenter le Portugal lors de la prochaine trêve internationale.



Voici la liste complète de la sélection portugaise :

Gardiens de but : Diogo Costa - Rui Silva - Samuel Soares.

Défense : João Cancelo - Diogo Dalot - Rúben Dias - Tomás Araújo - Renato Veiga - Gonçalo Inácio - Nuno Mendes - Nuno Tavares.

Milieu : João Palhinha - Rúben Neves - Vitinha - João Neves - Bernardo Silva - Bruno Fernandes.

Attaque : Francisco Conceição - Francisco Trincão - Rafael Leão - Pedro Neto - João Félix - Cristiano Ronaldo - Gonçalo Ramos - Fábio Silva.



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