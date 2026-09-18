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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Décision officielle : Jesus tranche sur la présence de Ronaldo dans la liste du Portugal

C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal
Coupe du monde
Al Nasr FC
Portugal
Arabie saoudite

Un nouveau chapitre ou la fin du voyage ?

Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a dévoilé la liste officielle de la sélection portugaise pour la prochaine trêve internationale.

La sélection portugaise a été éliminée de la Coupe du monde 2026 dès les huitièmes de finale, après sa défaite face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro, mettant ainsi un terme au parcours de Cristiano Ronaldo dans un tournoi dont il avait déjà annoncé qu'il serait le dernier de sa carrière en Coupe du monde.

Mais le fusée de Madère n'a toujours pas annoncé sa retraite internationale après la fin de la participation du Portugal à cette dernière Coupe du monde.

Jesus a décidé d'offrir à Ronaldo l'occasion d'écrire un nouveau chapitre de son histoire avec la sélection portugaise, en le convoquant pour représenter le Portugal lors de la prochaine trêve internationale.

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Voici la liste complète de la sélection portugaise :

Gardiens de but : Diogo Costa - Rui Silva - Samuel Soares.

Défense : João Cancelo - Diogo Dalot - Rúben Dias - Tomás Araújo - Renato Veiga - Gonçalo Inácio - Nuno Mendes - Nuno Tavares.

Milieu : João Palhinha - Rúben Neves - Vitinha - João Neves - Bernardo Silva - Bruno Fernandes.

Attaque : Francisco Conceição - Francisco Trincão - Rafael Leão - Pedro Neto - João Félix - Cristiano Ronaldo - Gonçalo Ramos - Fábio Silva.

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