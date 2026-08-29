Décision inhabituelle de Mourinho avant Malaga : il s'exclut lui-même ainsi que deux joueurs du Real

José Mourinho a instauré une ambiance détendue lors de sa conférence de presse à Valdebebas, après avoir évoqué la préparation du Real Madrid en vue de son match contre Malaga demain au stade Santiago-Bernabéu, avant de faire glisser la conversation sur le rassemblement de l'équipe vers un moment amusant lié au lieu où dorment les joueurs avant la rencontre.

Au cours de la conférence, Mourinho a expliqué que la concentration, pour lui, n'est pas seulement liée au fait que les joueurs restent ensemble à l'hôtel ou à Valdebebas, mais avant tout à la concentration mentale lors des entraînements, soulignant que cet aspect est le plus important dans la préparation des matchs.

L'entraîneur portugais a déclaré : « Il y a deux types de concentration : la concentration lorsqu'on est ensemble et qu'on dort à l'hôtel ou à Valdebebas, et la concentration mentale. C'est ce dernier type qui compte vraiment, et il n'a rien à voir avec le fait de dormir à l'hôtel ou à Valdebebas. »

Mourinho a ajouté qu'il accorde une grande importance à ce qui se passe durant les entraînements, précisant que certaines séances peuvent sembler aux spectateurs se limiter à l'échauffement et aux exercices de passes, alors qu'elles comportent en réalité une part importante de travail et de concentration dans leurs phases finales.

L'entraîneur a abordé les conditions de l'équipe avant le match contre Malaga, expliquant que le Real Madrid a bénéficié de 3 jours de repos entre les deux rencontres, ainsi qu'un vol de retour à Madrid arrivé à deux ou trois heures du matin, ce qui l'a amené à gérer la question de l'hébergement des joueurs en fonction des circonstances.

Mais Mourinho a conclu ses propos sur un ton ironique, après avoir dévoilé le programme de l'équipe avant le match, en disant : « Nous avons une réunion tactique maintenant, nous prendrons le repas ensemble, nous passerons un moment ensemble, puis nous nous retrouverons demain matin. »

Puis il a ajouté en riant : « Cucurella, Espi et moi dormirons ici à Valdebebas, quant aux autres, ils dormiront chez eux », en référence au caractère non obligatoire de l'hébergement collectif, dans une atmosphère empreinte de bonne humeur avant la rencontre attendue face à Malaga.