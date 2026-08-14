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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Décision finale : révélation de la position de Ronaldo concernant le match entre Al-Nassr et Al-Fateh

Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
Saudi Pro League
C. Ronaldo
N. Al-Aqidi
A. Al Amri
Arabie saoudite
Portugal

Le retour de la star portugaise ?

Des rapports de presse ont révélé la position du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, concernant sa participation au premier match de l'équipe en Roshn Saudi League face à Al-Fateh.

Al-Nassr entamera son parcours en Roshn Saudi League demain samedi, lorsqu'il recevra Al-Fateh au stade Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la première journée de la nouvelle saison.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a affirmé que Ronaldo sera le premier absent de la liste d'Al-Nassr pour le match face à Al-Fateh, conformément à une décision de l'Australien Ange Postecoglou, l'entraîneur de l'équipe.

La décision de Postecoglou intervient après le retour de Ronaldo aux entraînements d'Al-Nassr, hier jeudi, après une absence de plus d'un mois, depuis la fin du parcours de la sélection du Portugal à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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Ronaldo ne sera pas le seul absent, puisqu'il sera accompagné du défenseur Abdulelah Al-Amri, ainsi que du gardien Nawaf Al-Aqidi qui souffre d'une blessure à l'épaule, comme l'a révélé ce même journal plus tôt.

Ainsi, on s'attend à ce que le Brésilien Bento garde la cage d'Al-Nassr face à Al-Fateh, avec devant lui le duo composé du Français Mohamed Simakan et de l'Espagnol Iñigo Martínez au cœur de la défense, ainsi qu'Abdullah Al-Hamdan à la pointe de l'attaque.

Al-Nassr aborde la nouvelle saison à la recherche de la conservation de son titre en Roshn Saudi League, après l'avoir remporté la saison dernière au terme d'une absence de 7 années complètes.

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