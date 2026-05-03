Georginio Wijnaldum ne participera pas à la Coupe du monde 2026, a confirmé dimanche soir le sélectionneur Ronald Koeman sur le plateau de « Studio Voetbal ». Malgré une saison éclatante en Saudi Pro League, le vétéran de 35 ans, capitaine d’Al-Ettifaq, ne figure pas dans les plans du staff technique.

Le milieu offensif, qui porte le brassard de capitaine, a déjà marqué quinze buts et délivré six passes décisives dans le championnat saoudien, dont trois réalisations lors de ses quatre dernières sorties.

Ces performances ne lui suffisent pas pour convaincre le sélectionneur. Malgré les blessures de Jerdy Schouten et Xavi Simons, déjà forfait, Wijnaldum devra donc rester à la maison.

« Non », tranche Koeman lorsqu’on lui demande si Wijnaldum « fait partie de sa liste ». « J’ai reçu Gini chez moi il y a deux mois. Nous avons alors eu une discussion, assez tardivement. Il s’agissait de l’évaluation de l’Euro 2024. »

« Nous avons évoqué son rôle durant l’Euro, car à un moment il n’était pas titulaire. Il est entré en jeu trois fois, ce qu’il a jugé insuffisant. Il n’était pas non plus satisfait de sa propre contribution. Nous en avons parlé. »

Nous n’avons pas abordé la question d’une éventuelle participation à la Coupe du monde à ce moment-là. « Car pour moi, c’était de l’histoire ancienne. Apparemment, ce n’était pas tout à fait clair pour lui, et j’ai donc lu qu’il avait déclaré être disponible et vouloir participer à la Coupe du monde. »

« Ce point n'a pas été évoqué durant cet entretien, aussi l'ai-je appelé pour lui expliquer que je lui préfère d'autres joueurs. Je ne l'ai plus convoqué depuis l'Euro et j'ai accordé ma confiance à plusieurs autres éléments à son poste. Et j'en suis parfaitement satisfait », a indiqué Koeman.