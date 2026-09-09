Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid et de la sélection belge, a décidé de suspendre temporairement sa carrière internationale, ce qui le privera de participer avec son pays aux rencontres de la Ligue des nations, notamment les deux confrontations face à la France prévues les 28 septembre et 5 octobre prochains.

Le gardien belge, âgé de 34 ans, a précisé, comme l'a rapporté le réseau RMC , que cette décision faisait suite à des discussions avec le nouveau sélectionneur de l'équipe belge, Marc Van Bommel.

Courtois a déclaré, après la victoire du Real Madrid contre l'Inter Milan (2-1) en Ligue des champions : « Je serai de nouveau disponible lors des qualifications pour l'Euro, mais Marc Van Bommel m'a dit qu'il ne pouvait pas me garantir une place de titulaire. »

En l'absence de Courtois, Van Bommel pourrait se tourner vers Senne Lammens, gardien de Manchester United, ou Mike Penders, gardien de Chelsea.

Courtois devrait réintégrer les plans de la sélection belge lors des qualifications pour l'Euro 2028, où il tentera de retrouver sa place de titulaire dans les buts de la Belgique.

Il convient de rappeler que Courtois traverse une période éclatante avec le Real Madrid en ce début de saison, malgré les performances irrégulières de l'équipe.

Le gardien belge a démontré ses qualités lors du match contre l'Inter Milan mardi soir dans la compétition continentale, repoussant 7 ballons, ce qui a assuré les trois points au club madrilène.

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