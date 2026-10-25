Lors de la victoire 2-1 du club le plus titré des Pays-Bas sur le terrain du Sparta Rotterdam, lors de la 10e journée d’Eredivisie, Brandt a signé ses deux premières passes décisives sous le maillot de l’Ajax.

À la 22e minute, le joueur de 30 ans a d’abord été à l’origine de l’ouverture du score d’Abdellah Ouazane. À 20 mètres du but, Brandt a réussi un superbe une-deux avec le Marocain de 17 ans, qui a ensuite marqué d’une belle frappe depuis l’entrée de la surface. À la 43e minute, Jens Toornstra a temporairement égalisé pour le Sparta, mais les visiteurs ont repris l’avantage avant la pause.

Brandt a de nouveau été directement impliqué : sur une contre-attaque, il a porté le ballon depuis sa propre moitié de terrain jusqu’aux abords de la surface adverse, où il a servi l’attaquant Tolu Arokodare, qui a conclu avec sang-froid (45e+1).

Julian Brandt crée le plus d’occasions à l’Ajax

Avant même ce match, Brandt pesait déjà lourd dans l’attaque de l’Ajax, au-delà de ses huit buts inscrits jusque-là. L’ancien joueur du BVB est celui qui a créé le plus d’occasions pour l’Ajax en Eredivisie jusqu’à présent. Lors du match nul 1-1 contre NEC Nijmegen, à la 8e journée, Brandt en avait par exemple créé huit, soit davantage que tous ses coéquipiers réunis (cinq).

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Le problème auquel Brandt était tout simplement confronté jusqu’à dimanche après-midi : ceux qu’il servait ne concrétisaient pas les occasions de but ainsi créées. Il a donc dû attendre la 10e journée pour délivrer sa première passe décisive avec son nouveau club, qu’il a rejoint librement cet été après la fin de son contrat à Dortmund, avant d’en ajouter aussitôt une deuxième.

Marc-Andre ter Stegen sauve Julian Brandt après une terrible erreur de passe

Brandt a par ailleurs eu de la chance à la 59e minute du match sur le terrain du Sparta. Ou plutôt, il a pu remercier son compatriote Marc-Andre ter Stegen d’avoir empêché son terrible ballon mal donné près de sa propre surface d’offrir aux locaux l’égalisation à 2-2. La passe de Brandt vers ter Stegen était arrivée directement dans les pieds de Mitchell van Bergen, du Sparta, qui s’est alors retrouvé seul face au gardien allemand de l’Ajax pour frapper. Mais ter Stegen a réalisé un arrêt remarquable pour empêcher le ballon d’entrer. Brandt est aussitôt allé le remercier d’une tape dans la main.

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Le gardien de l’équipe d’Allemagne était de toute façon dans un grand jour. En seconde période, le Sparta a connu plusieurs temps forts, mais s’est heurté à plusieurs reprises à ter Stegen, auteur de réflexes impressionnants. Peu avant la fin du match, il a toutefois eu de la chance : il a manqué un centre, sans que les Rotterdamois puissent en profiter.

Grâce à cette victoire, l’Ajax a dépassé le PSV Eindhoven, qui avait auparavant fait match nul 1-1 contre Feyenoord. Brandt et ses coéquipiers ont ainsi réduit à trois points leur retard sur le leader rotterdamois.