Décisif avec Nantes, Sala ne fait pas de la sélection argentine une "obsession"

L'attaquant du FC Nantes est conscient de la qualité des nombreux attaquants de l'Argentine.

Emiliano Sala est dans une forme étincelante depuis l'entame de la saison sous le maillot du FC Nantes. Troisième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé (14 buts) et Nicolas Pépé (13 réalisations), le natif de Cululu a la sélection de l'Argentine dans un coin de la tête.

"Je n'étais pas hyper connu au pays puisque je suis parti très tôt, à vingt ans. Mais je n'ai pas été approché par la sélection. En même temps, je suis conscient de la qualité et de la quantité des attaquants argentins existant dans le monde et dans les plus gros clubs d'Europe", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à So Foot.

Pour autant, il ne veut pas se focaliser uniquement sur l'Argentine : "Ce n'est pas une obsession, mais ça représenterait effectivement beaucoup de défendre les couleurs de mon pays."