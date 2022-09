Décès de la reine Elizabeth II : les matches de Premier League reportés

Le sport au Royaume-Uni a été affecté par le décès de la Reine, certains matches seront reportés en signe de respect.

La reine Élisabeth II est décédée le 8 septembre, mettant fin à un règne historique de 70 ans. La monarque a vécu sur le trône certains des plus grands moments de l'histoire du football britannique et a également participé activement à une foule d'événements mémorables. De la présentation de la seule Coupe du monde de l'histoire de l'Angleterre en 1966 à l'hommage rendu aux Lionnes à l'été 2022 après leur victoire à l'Euro, elle a laissé une marque indélébile sur le beau jeu. Un certain nombre d'événements ont été annulés ou reportés en signe de respect suite à son décès. GOAL vous apporte tout ce qu'il faut savoir sur les matchs de football qui ont été impactés.

Comment le football britannique va-t-il marquer le décès de la reine Elizabeth II ?

Presque tous les clubs de la pyramide du football britannique ont posté un hommage à Elizabeth II lorsque son décès a été annoncé jeudi. Les joueuses de Newcastle United ont également pris la décision de ne pas diffuser en direct leur match contre Middlesbrough. On s'attend à ce que d'autres hommages plus formalisés soient organisés avant, pendant et après les matchs dans un avenir proche. Lorsque le prince Philip est décédé en 2021, les joueurs de Premier League ont porté un brassard noir et des silences de deux minutes ont été observés avant chaque match.

Les matches de Premier League reportés

Ce vendredi, alors que de nombreux médias en Angleterre affirmaient que la septième journée de Premier League serait reportée suite au décès de la Reine, la Premier League a officialisé la nouvelle. "Après une réunion, les clubs de Premier League rendent hommage à Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Pour honorer sa vie extraordinaire et sa contribution à la nation, en guise de respect, les matches de Premier League prévus ce week-end sont reportés, en incluant le match prévu lundi soir", peut-on lire dans le communiqué officiel de la Premier League.

L'EFL a annoncé que les matchs de vendredi - Burnley contre Norwich City et Tranmere Rovers contre Stockport County - ont été reportés en "signe de respect". Une décision concernant le reste des rencontres du week-end sera annoncée vendredi matin. En Écosse, la rencontre de vendredi entre Dundee et Cove Rangers a également été annulée, tandis que la Fédération irlandaise de football a annoncé que les matchs de tous niveaux se déroulant entre le 9 et le 11 septembre en Irlande du Nord seraient reportés. Après la mort du dernier monarque, le roi George VI, les matchs de football ont eu lieu le week-end suivant, mais les matchs de rugby et de hockey ont été suspendus. Cette fois-ci, même le football n'aura pas lieu ce week-end.

GETTY

La Ligue des champions et le football international seront-ils affectés ?

On ne sait pas encore comment le football en dehors du Royaume-Uni sera affecté par la nouvelle, mais de nombreux clubs ont rendu hommage à Elizabeth jeudi soir. La FIFA a également publié une déclaration dans laquelle on peut lire : "Le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II est une perte énorme pour le football, pour notre société et pour le monde. Notre communauté du football déplore la perte d'une dirigeante mondiale qui a engagé et encouragé tous ceux qu'elle a rencontrés."

En ce qui concerne les équipes britanniques impliquées dans les prochaines rencontres européennes, Liverpool jouera l'Ajax à Anfield et les Rangers accueilleront Naples à Ibrox le 13 septembre. Chelsea jouera contre le RB Salzburg à Stamford Bridge le 14 septembre. Arsenal jouera contre le PSV à Londres le 15 septembre. Pour l'instant, ces matchs ne sont pas affectés, mais les hommages sont probables.

Comment les autres sports vont-ils marquer le décès de la reine Elizabeth II ?

Le club de cricket anglais a annoncé que la deuxième journée de son test-match contre l'Afrique du Sud n'aurait pas lieu le vendredi 9 septembre. Il reste à voir si d'autres sports suivront l'exemple, mais des annulations et des reports sont probables.

Qui succédera à la reine Élisabeth II ?

La reine Elizabeth II a été remplacée par son fils, Charles, qui est monté sur le trône immédiatement après sa mort et sera appelé roi Charles III. Le nouveau roi a publié la déclaration suivante après être monté sur le trône : "Le décès de ma Mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille".

"Nous pleurons profondément le décès d'une souveraine chérie et d'une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d'innombrables personnes dans le monde entier. Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par la connaissance du respect et de l'affection profonde dans lesquels la Reine était si largement tenue". Les paroles de l'hymne national du Royaume-Uni, God Save the Queen, seront modifiées après l'ascension de Charles et la chanson sera désormais "God Save the King".

Quand auront lieu les funérailles de la reine Elizabeth II ?

Les détails des funérailles de la reine n'ont pas encore été confirmés. Cependant, elles devraient avoir lieu environ 10 jours après sa mort, à l'abbaye de Westminster. Elizabeth II reposera à la cathédrale St Giles d'Édimbourg avant d'être transportée par avion à Londres avant la cérémonie funéraire.