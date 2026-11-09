La Fédération égyptienne de football a présenté ses condoléances pour le décès de Hamdi Hamdan, ancien directeur technique du club d'Assouan et de l'équipe nationale égyptienne des jeunes.

Hamdi Hamdan est décédé hier, dimanche, à la suite d'une crise cardiaque soudaine, plongeant dans la tristesse le club d'Assouan, qui lui a rendu hommage en le considérant comme l'un de ses enfants et l'une de ses figures sportives.

La Fédération égyptienne a déclaré dans un communiqué officiel, aujourd'hui lundi : « La Fédération égyptienne de football, présidée par l'ingénieur Hany Abo Rida, son conseil d'administration, son secrétaire général et l'ensemble de ses collaborateurs, font part avec une profonde tristesse et affliction du décès de Hamdi Hamdan, ancien directeur technique du club d'Assouan et de l'équipe d'Égypte des jeunes. »

Elle a poursuivi : « La Fédération présente ses sincères condoléances et son soutien à la famille du défunt, priant le Tout-Puissant de l'accueillir dans Sa vaste miséricorde, de lui accorder le paradis et d'inspirer à ses proches patience et réconfort. »

De son côté, le conseil d'administration du club d'Assouan, présidé par le conseiller docteur El-Shafei Saleh, a décidé de décréter un deuil de 3 jours, les lundi, mardi et mercredi, en hommage à la disparition de Hamdi Hamdan.