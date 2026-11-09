Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EGY-CAFAFP
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Décès de l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Égypte des jeunes : la Fédération de football lui rend hommage

Égypte
Égypte U20
Premier League
Aswan FC
Égypte

A été victime d'une crise cardiaque soudaine

La Fédération égyptienne de football a présenté ses condoléances pour le décès de Hamdi Hamdan, ancien directeur technique du club d'Assouan et de l'équipe nationale égyptienne des jeunes.

Hamdi Hamdan est décédé hier, dimanche, à la suite d'une crise cardiaque soudaine, plongeant dans la tristesse le club d'Assouan, qui lui a rendu hommage en le considérant comme l'un de ses enfants et l'une de ses figures sportives.

La Fédération égyptienne a déclaré dans un communiqué officiel, aujourd'hui lundi : « La Fédération égyptienne de football, présidée par l'ingénieur Hany Abo Rida, son conseil d'administration, son secrétaire général et l'ensemble de ses collaborateurs, font part avec une profonde tristesse et affliction du décès de Hamdi Hamdan, ancien directeur technique du club d'Assouan et de l'équipe d'Égypte des jeunes. » 

Elle a poursuivi : « La Fédération présente ses sincères condoléances et son soutien à la famille du défunt, priant le Tout-Puissant de l'accueillir dans Sa vaste miséricorde, de lui accorder le paradis et d'inspirer à ses proches patience et réconfort. »

De son côté, le conseil d'administration du club d'Assouan, présidé par le conseiller docteur El-Shafei Saleh, a décidé de décréter un deuil de 3 jours, les lundi, mardi et mercredi, en hommage à la disparition de Hamdi Hamdan.

 

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google