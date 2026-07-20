La légende du football anglais Kevin Keegan est décédée à l’âge de 75 ans, après une brève lutte contre la maladie.

Selon le journal britannique « Daily Mail », cette légende des Three Lions avait été diagnostiquée d’un cancer de l’estomac de stade IV en janvier dernier, après une hospitalisation pour des douleurs abdominales.

Comme joueur, il s’est illustré à Liverpool et a brillé en sélection, avec 63 capes à son actif. Il a ensuite entraîné Fulham et Manchester City.

En tant que coach, il avait propulsé Newcastle United en Premier League lors de son premier passage à Saint James’ Park et avait failli décrocher le titre, avant que Manchester United ne lui échappe.

Sa famille a publié un communiqué officiel : « C’est avec une immense tristesse et une profonde douleur que nous annonçons le décès de Kevin Keegan à l’âge de 75 ans. »

Elle a ajouté : « L’ancien joueur et sélectionneur de l’équipe d’Angleterre luttait contre un cancer et était entouré de sa femme et de ses filles lors de ses derniers instants. »

Le communiqué conclut : « Kevin, double lauréat du Ballon d’or, était un mari, un père et un grand-père très aimé. La famille tient à remercier la formidable équipe médicale qui s’est occupée de lui pour tout le soutien qu’elle lui a apporté. »

Elle a conclu son communiqué en demandant « un peu d’espace et d’intimité en ces moments extrêmement pénibles ».

Un communiqué précédent, diffusé en janvier, indiquait déjà son hospitalisation pour des douleurs abdominales persistantes.

Le communiqué publié à l’époque ajoutait : « Ces examens et investigations médicales ont révélé qu’il était atteint d’un cancer, ce qui va amener Kevin à suivre un traitement. »

En mai, lors de sa première apparition publique après l’annonce de la maladie, il avait confié répondre bien au traitement, ajoutant : « Nous avons un médecin éminent qui suit cette nouvelle méthode pour lutter contre la maladie dont vous souffrez. »

À propos de son médecin traitant, Keegan avait confié : « C’était un supporter de Liverpool, c’est pourquoi je suis allé le voir, et je savais parfaitement que je ne serais jamais seul, si vous voyez ce que je veux dire. »

La légende, aujourd’hui disparue, a connu une carrière exceptionnelle, débutée à Scunthorpe puis couronnée à Anfield où il a conquis trois titres de champion d’Angleterre, une Coupe d’Europe et deux Coupes de l’UEFA.

En 1977, il s’expatrie au Hambourg SV, où il est sacré deux fois meilleur joueur d’Europe (1978 et 1979), remporte la Bundesliga et atteint la finale de la Coupe d’Europe 1980.

En 1999, il a pris les rênes de la sélection anglaise après Glenn Hoddle, avant de démissionner en 2000 suite à une campagne européenne décevante et à une défaite face à l’Allemagne lors du dernier match joué sur l’ancien Wembley.

Il a ensuite propulsé Fulham puis Manchester City en Premier League.

Au total, la légende disparue a marqué 204 buts en 592 matchs, répartis au sein de six clubs différents.