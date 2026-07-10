Décès d'une jeune fille… Les célébrations de la victoire de la France sur le Maroc virent au drame

Les célébrations des supporters français après la qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 ont viré au drame. Une jeune fille de 17 ans est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à Olnoye-Emry, dans le nord de la France, après une chute dont les circonstances précises font encore l’objet d’une enquête des autorités.

Selon la chaîne RMC, l’incident s’est produit après minuit, dans la commune d’Olenois-Emry, dans le nord de la France. La jeune fille a chuté dans des circonstances encore indéterminées, avant de succomber à ses blessures.

Selon la chaîne, les forces de l’ordre ont placé un suspect en garde à vue, en attendant que le parquet communique les résultats de l’enquête préliminaire et clarifie les circonstances exactes de l’accident.

Des célébrations globalement calmes malgré quelques incidents

Malgré ce drame, la police française a confirmé que l’ambiance des festivités à Paris et dans sa banlieue est restée globalement calme après la victoire des « Bleus ».

Elle a ajouté que les rassemblements de foule s’étaient déroulés sans émeutes de grande ampleur, quelques incidents limités et isolés ayant toutefois été signalés, notamment l’allumage de feux d’artifice et l’utilisation de fumigènes dans plusieurs quartiers.

Selon un premier bilan relayé par RMC, les forces de l’ordre ont interpellé dix personnes durant les célébrations à Paris et en banlieue.

Selon la source sécuritaire, trois interpellations sont liées à des vols de téléphones portables, quatre autres à des faits de violence et de détention d’armes, et les trois dernières à l’usage de feux d’artifice en Seine-Saint-Denis.

Les autorités n’ont pas encore précisé si ces interpellations ont conduit à des gardes à vue ou à des mises en examen.

Un blessé lors d’une rixe à Paris

Dans un autre incident, une rixe a éclaté entre plusieurs supporters dans le 7e arrondissement de Paris ; une personne a été légèrement blessée par un coup de couteau à la hanche et a été hospitalisée pour y recevoir des soins.

Le quartier du « Grand Rex » a par ailleurs connu des troubles après l’annulation de la retransmission du match suite à une coupure de courant. Les supporters ont alors suivi la rencontre dans les cafés et bars voisins, avant que certains ne descendent dans la rue après le coup de sifflet final, perturbant temporairement la circulation jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre, qui ont rétablit le calme sans affrontement majeur.

Les autorités françaises avaient classé la rencontre France-Maroc parmi les matchs à haut risque, en raison de son caractère sensible et de l’enjeu de la qualification pour les demi-finales. Dans l’ensemble, les célébrations sont restées calmes sur le territoire, à l’exception d’incidents isolés dans certaines villes, le plus grave étant le décès d’une jeune fille qui a assombri l’ambiance festive en France.

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