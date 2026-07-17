Décès d'un célèbre supporter du Feyenoord, auteur d'une interview émouvante après le titre de champion : le club réagit

Jeudi, le monde du football a appris avec émotion le décès de Hannie Sneepels, figure emblématique des supporters du Feyenoord, à l’âge de 63 ans. Devenue célèbre auprès des passionnés lors de la fête du titre 2023 du club, elle avait alors accordé une interview poignante à ESPN.

Sur le Coolsingel, elle avait confié qu’elle aurait aimé partager cet instant avec son fils, décédé peu de temps auparavant, et elle avait brandi sa photo en hommage. Ses paroles sincères et pleines d’amour avaient profondément marqué le journaliste Sinclair Bisschop ainsi que de nombreux téléspectateurs.

Son décès a été annoncé jeudi par le SV Charlois, le club amateur auquel elle était étroitement liée depuis des années. « Hannie était une fervente supportrice du SV Charlois depuis la fusion. Hannie, qui avait elle-même joué à un certain niveau, avait un faible pour le football féminin », écrit le club.

« Grâce à son soutien fidèle depuis de nombreuses années et à son intérêt sincère pour les autres, elle était une invitée très appréciée et s’était fait une place dans le cœur de nombreuses personnes. » Hannie Sneepels était également une grande supportrice du Feyenoord Féminin.

Après l’annonce de son décès, ESPN est revenu sur l’interview exceptionnelle de 2023. Ces images ont de nouveau suscité beaucoup d’émotion et donné lieu à d’innombrables messages de soutien à ses proches.

Le Feyenoord a également réagi, exprimant sa peine en quelques émoticônes.

Par son amour du Feyenoord, son engagement en faveur du football féminin et surtout la force de son hommage à son fils, Hannie Sneepels a laissé une empreinte indélébile. Elle avait 63 ans.







