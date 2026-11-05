Le match entre Trabzonspor et son hôte allemand Fribourg s'est soldé par une défaite des locaux, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de l'UEFA Conference League, sur la pelouse du Papara Park.

L'équipe allemande a tranché la confrontation grâce à un but précoce à la 14e minute, venu d'une reprise dans la surface par Lukas Kübler, après un arrêt non décisif du gardien Onana.

Trabzonspor a tenté de revenir tout au long de la rencontre, et sa meilleure occasion est venue de l'Égyptien Mohamed Salah, qui a préparé un centre de la poitrine avant de tirer au-dessus de la barre transversale. Il a également exécuté un coup franc repoussé par le mur, et a offert des éclairs techniques par ses déplacements et ses passes.

Les joueurs de Trabzonspor ont réclamé un penalty après une poussée subie par l'attaquant nigérian Onuachu dans la surface, mais l'arbitre a ordonné de laisser jouer.

En seconde période, Trabzonspor s'est appuyé sur les ballons aériens vers Onuachu et les défenseurs montés en pointe à la recherche de l'égalisation, sans succès. En face, Fribourg s'est montré dangereux sur les contres et les balles arrêtées et a failli doubler la mise à plus d'une reprise.

Le match a connu l'occasion la plus dangereuse de Trabzonspor lorsque l'Égyptien Mohamed Salah a gâché un but tout fait sur la ligne de but à la 60e minute : après avoir reçu le ballon sur un corner alors qu'il se trouvait face aux filets, il l'a étrangement placé dans les mains du gardien de l'équipe allemande, laissant filer le but de l'égalisation au milieu d'un immense dépit dans les tribunes.

Cette défaite a fait sortir Trabzonspor de sa position dans les zones de qualification directe pour les huitièmes de finale, puisqu'il occupe la 12e place avec 6 points en 3 matches, à égalité avec Fribourg, qui a lui aussi porté son total à 6 points et pointe à la 14e place.

Dans une autre confrontation, le nul positif de 1-1 a tranché le match entre l'Atalanta et son hôte kazakh du Kaïrat Almaty, les visiteurs ouvrant le score par Marc Jóval à la 53e minute, avant que l'Atalanta n'arrache l'égalisation sur un but tardif de Nikola Krstović (82e).

L'Étoile rouge de Belgrade a renversé la situation face à son hôte l'Inter d'Escaldes, décrochant une victoire tardive sur le score de 2-1, dans un match marqué par deux cartons rouges, un pour chaque équipe.

Les visiteurs avaient d'abord pris l'avantage par Arellano, avant que Vladimir Lučić n'égalise pour l'Étoile rouge, puis Yuta Nakayama a arraché le but de la victoire à la dernière seconde dans le temps additionnel.

Dans le cadre de la même journée, l'Ajax a écrasé son hôte danois du Midtjylland sur le lourd score de 6-1 : le Nigérian Tolu Arokodare a ouvert le score tôt pour l'Ajax et lui a ajouté un deuxième but, avant que Owen Wijndal, Davy Klaassen, Oscar Gloukh et Marcos Leonardo ne creusent l'écart, tandis que Franculino Djú a inscrit le seul but de l'honneur pour le Midtjylland.

Monaco a signé une victoire méritée face à son hôte du FC Nordsjælland sur le score de 2-0 : Teze a ouvert le score pour l'équipe française, avant que Mathys Aplin ne scelle la victoire d'un deuxième but dans le temps additionnel.

Dans une autre confrontation, Brighton a arraché une précieuse victoire à l'extérieur aux dépens de Getafe sur le score de 1-0, l'unique but de la rencontre étant venu de Malick Yalcouyé, offrant à l'équipe anglaise trois points importants dans la course à la qualification.

Le Panathinaïkos a renversé son retard en une précieuse victoire face à son hôte du CSKA Sofia sur le score de 2-1 : l'équipe bulgare a d'abord pris l'avantage par Denis Almeida, avant que l'équipe grecque ne réplique par deux buts signés Davide Calabria et Vicente Taborda pour trancher la confrontation.