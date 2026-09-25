Mark van Bommel a bouclé son premier match comme sélectionneur de la Belgique vendredi par une victoire convaincante. Les Diables rouges se sont imposés 0-2 vendredi soir au Stadio Olimpico face à l’Italie grâce à de superbes buts de Mika Godts (son premier avec la Belgique) et Dodi Lukebakio. Van Bommel et la Belgique entament ainsi parfaitement la phase de groupes de la Ligue des nations.

Pour ses débuts, Van Bommel a surtout apporté du renouveau en attaque. Mika Godts et Diego Moreira ont eu leur chance sur les ailes aux côtés de Charles De Ketelaere, tandis que Romelu Lukaku a commencé sur le banc. Côté italien, Alessandro Romano a fait ses débuts au milieu de terrain et Roberto Mancini a choisi Moise Kean et Francesco Pio Esposito en attaque.

Dès le début de match, la Belgique a montré qu’elle était peu perturbée par la nouvelle situation sous les ordres de Van Bommel. Après sept minutes, De Ketelaere s’est déjà procuré une énorme occasion sur une superbe passe de De Bruyne, mais Donnarumma a empêché l’ouverture du score, tandis que Pio Esposito a trouvé le poteau de l’autre côté en position de hors-jeu.

Au bout de vingt minutes, les visiteurs ont fini par trouver la faille. Godts a reçu le ballon à gauche, a repiqué dans l’axe et s’est défait de deux défenseurs italiens grâce à une feinte, avant que l’ancien de l’Ajax ne trompe Donnarumma pour le 0-1. La Belgique a ensuite senti le sang et s’est procuré plusieurs occasions par l’intermédiaire de De Ketelaere, Raskin et de nouveau Godts pour rapidement doubler la mise, mais Donnarumma a maintenu l’Italie en vie.

L’équipe de Van Bommel est restée la plus dangereuse avant la pause et a vu De Cuyper tirer de peu à côté. L’Italie est un peu mieux entrée dans son match à l’approche de la fin de la première période et Kean a trouvé le petit filet depuis une position favorable, avant que Ngoy ne manque lui aussi le cadre de l’autre côté juste avant la pause. La Belgique est ainsi rentrée aux vestiaires avec un avantage mérité.

Après la pause, le scénario du match a changé et l’Italie a immédiatement mis les Diables rouges sous pression. Kean a semblé inscrire l’égalisation peu après la reprise, mais Lammens l’en a empêché grâce à un excellent arrêt avec les jambes, avant de devoir également intervenir sur des tentatives de Pio Esposito. Entre-temps, la Belgique s’est encore montrée par l’intermédiaire de De Bruyne, qui a placé une tête directement sur Donnarumma après un centre de De Ketelaere.

Van Bommel a réagi à l’offensive italienne en sortant De Bruyne et Moreira à la 58e minute pour faire entrer Hans Vanaken et Lukebakio. Quelques minutes plus tard, Roberto Mancini a lui aussi procédé à trois changements, mais c’est justement un remplaçant belge qui a ensuite scellé la rencontre. À la 69e minute, Lukebakio a reçu le ballon aux abords de la ligne médiane et a lui-même pris la direction de la surface italienne.

L’attaquant a repiqué dans l’axe et a décoché une frappe splendide de l’extérieur de la surface, laissant Donnarumma sans réaction sur le 0-2. L’Italie n’a ensuite plus réussi à revenir dans le match, si bien que Van Bommel commence son passage comme sélectionneur de la Belgique par une victoire sur le sol italien. Pour les Diables rouges, cela a en outre signifié une première victoire contre l’Italie en six confrontations directes.







