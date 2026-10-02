Comme le rapporte Christian Falk de Sport Bild , le Rekordmeister n’avait pris aucune initiative pour Read lors du dernier mercato estival uniquement parce qu’aucun repreneur n’avait pu être trouvé pour Sacha Boey, désormais écarté depuis longtemps.

Mais cet hiver, le FC Bayern pourrait éventuellement tenter une nouvelle approche pour Read, si Boey venait enfin à être vendu. Le Rekordmeister resterait convaincu des qualités du latéral de 20 ans, précise le rapport.

Le Bayern se serait déjà manifesté auprès du Feyenoord Rotterdam l’hiver dernier, mais un transfert avait échoué parce que Read avait subi une blessure musculaire de longue durée et n’était revenu sur les terrains qu’à la fin du mois d’avril.

Givairo Read a déjà failli rejoindre le FC Bayern

« Je me suis activement occupé l’an dernier, avant la trêve hivernale, d’un transfert de Read au Bayern Munich », a raconté Dennis te Kloese, désormais ancien directeur général de Feyenoord, cet été dans un entretien accordé à De Telegraaf. Il était alors question d’une indemnité de transfert d’environ 25 millions d’euros. Outre le club munichois, des clubs anglais étaient eux aussi intéressés par l’arrière droit.

Le plan de Te Kloese était de « conclure un transfert, laisser encore Givairo jouer un demi-saison à Feyenoord et le laisser partir en été. Mais ensuite, Givairo s’est blessé deux fois. Cela a contrarié nos plans ».

Read a subi une blessure à la cuisse en novembre. En janvier, il a fait son retour, mais après une seule apparition, il a ensuite dû s’arrêter pendant des mois. Si cela ne s’était pas produit, « nous nous serions probablement mis d’accord avec le Bayern, car les négociations étaient déjà très concrètes ».

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Givairo Read réalise un début de rêve et pourrait remplacer Konrad Laimer au FC Bayern

Le international espoirs néerlandais a connu un début de saison rêvé et compte déjà cinq passes décisives après victoires matches de championnat. Il a délivré trois passes sur les sept buts inscrits lors de la large victoire contre le PEC Zwolle.

Au Bayern, Read pourrait renforcer la concurrence sur le côté droit. Konrad Laimer y est le titulaire de référence, mais il a aussi déjà été remplacé plus fréquemment par Josip Stanisic. Sur le côté gauche, Alphonso Davies, revenu à son meilleur niveau, et la recrue Nathaniel Brown, arrivée pour 50 millions d’euros, se disputent actuellement une place dans le onze de départ.

Read avait lui-même déjà clairement fait savoir publiquement que son avenir à long terme ne se trouvait pas à Rotterdam, sans pour autant vouloir manquer de respect envers le club. « Ce n’est plus un secret que des clubs m’observent et qu’un transfert pourrait avoir lieu cet été. Je ne veux pas non plus le cacher. Je n’ai pas encore pris de décision, donc je suis encore sous contrat avec Feyenoord. Cela pourrait très bien avoir été mon dernier match à domicile, mais je ne veux pas le dire trop tôt », avait déclaré Read sur ESPN à la fin de la saison.

Un transfert estival à Nottingham Forest a toutefois échoué. Selon certaines informations, Feyenoord a refusé une offre de 22 millions d’euros.



