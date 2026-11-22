Mauricio Pochettino a connu des débuts désastreux sur le banc de Manchester United, son équipe s’effondrant dès les premières minutes d’un choc à forts enjeux à Anfield. L’ancien entraîneur de Tottenham a vu ses plans tactiques voler en éclats peu après le coup d’envoi face au grand rival Liverpool. L’indiscipline défensive des visiteurs et l’efficacité des joueurs locaux ont placé Manchester United devant un obstacle insurmontable dès l’entame de cette rencontre de Premier League.
Yoro expulsé, l’ère Pochettino commence par un désastre
Les débuts très attendus de Pochettino sur le banc de Manchester United ont tourné à la catastrophe sportive dès les dix premières minutes à Anfield. Chargé de relancer une équipe qui abordait le week-end engluée dans la zone de relégation, le technicien argentin a vu, impuissant, son dispositif défensif voler en éclats presque immédiatement.
Le principal déclencheur de cet effondrement a été le jeune défenseur Leny Yoro, expulsé après seulement sept minutes de jeu. Chargé de tenir une défense dans laquelle Matthijs de Ligt avait remplacé Harry Maguire dans le onze de départ, le défenseur central a été pris de vitesse par l’attaque de Liverpool.
L’arbitre Samuel Barrott n’a guère eu d’autre choix que de lui adresser un carton rouge direct après sa faute sur l’attaquant de Liverpool Alexander Isak. L’avant-centre suédois avait percé au cœur de la défense de United et filait vers le but lorsque Yoro l’a accroché juste à l’extérieur de la surface de réparation. Après une brève vérification de l’assistance vidéo à l’arbitrage, la décision a été confirmée, contraignant Manchester United à jouer à dix pendant plus de 80 minutes.
Liverpool profite de sa supériorité numérique
Les conséquences de l’expulsion se sont fait sentir immédiatement : Liverpool a pleinement profité du coup franc qui a suivi. Dominik Szoboszlai s’en est chargé et a trompé le gardien de United Senne Lammens d’une frappe précise pour ouvrir le score.
L’ambiance est devenue électrique à Anfield, les hommes d’Andoni Iraola sentant que leur rival, réduit à dix, était en difficulté. Nommé seulement une semaine plus tôt pour succéder à Michael Carrick, Pochettino a dû regarder depuis sa zone technique son équipe peiner à s’adapter à son infériorité numérique.
La situation s’est encore aggravée pour les visiteurs à la 13e minute, lorsque Florian Wirtz a doublé la mise pour Liverpool. L’international allemand, qui se distingue depuis son arrivée dans le Merseyside, a trouvé de l’espace pour marquer, laissant United mené de deux buts alors que presque tout le match restait à jouer.
Manchester United cherche toujours son identité tactique
Manchester United abordait cette rencontre sur une série de huit matches sans victoire, et les événements survenus en début de match à Anfield n’ont fait qu’accentuer le sentiment de crise grandissant autour du club. Réduit à dix, Manchester United a fait entrer le défenseur central Harry Maguire à la place de l’ailier Bryan Mbeumo pour tenter de renforcer sa défense.
Alors que Liverpool continuait de dicter le rythme, Pochettino a vécu des débuts qu’il voudra oublier. L’expulsion précoce de Yoro a éclipsé les principes tactiques que l’Argentin espérait mettre en place durant sa première semaine à la tête de l’équipe.
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J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
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