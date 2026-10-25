Débuts catastrophiques pour Seedorf ! L’ancienne star néerlandaise se retrouve dans la zone de relégation après un doublé fou inscrit en deux minutes

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Clarence Seedorf a vécu des débuts cauchemardesques sur le banc des Corinthians, battus 3-2 sur la pelouse de Vasco da Gama au terme d’un match à rebondissements. Cette défaite a fait tomber les Corinthians dans la zone de relégation du Brasileirão, mais l’entraîneur néerlandais reste convaincu que son équipe se redressera rapidement.

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Un doublé tardif de Vasco da Gama gâche les débuts de Seedorf sur le banc

Clarence Seedorf a connu une première cruelle pour son premier match officiel à la tête de Corinthians : la remontée tardive de Vasco da Gama a infligé une défaite 3-2 à son équipe à Sao Januario.

Pour sa première apparition sur le banc, l’entraîneur néerlandais devait se passer de deux joueurs clés blessés, Memphis Depay et Zakaria Labyad. L’ancien défenseur du PSV Andre Ramalho était toutefois titulaire.

Ce résultat porte à neuf matches la série sans victoire de Corinthians en championnat, avec huit défaites et un nul.

Une fin de match folle fait chuter Corinthians après une belle remontée

Après l’ouverture du score de Jose Rodriguez pour Vasco avant la pause, Corinthians a bien réagi en seconde période. Les buts de Gustavo Henrique et Matheus Bidu lui ont permis de prendre l’avantage 2-1.

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Mais le remplaçant colombien Marino Hinestroza a inscrit deux buts en deux minutes, aux 87e et 89e minutes, pour arracher la victoire de l’équipe à domicile.

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« C’est normal d’être secoué à la fin. On travaille si dur, et il est toujours plus difficile de transformer tout ce qui est positif en quelque chose de positif dans ces moments-là », a déclaré Seedorf après le match.

Seedorf appelle son équipe à y croire face à la menace de la relégation

Cette défaite fait tomber Corinthians à la dix-septième place du Brasileirão, dans la zone de relégation. Malgré ce revers, Seedorf a salué la combativité de son groupe et a refusé de céder à la panique.

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« La lutte contre la relégation n’est pas encore terminée. Avec l’engagement que nous avons vu, la réaction en seconde période... L’équipe est en colère parce qu’elle n’obtient pas de résultats », a déclaré Seedorf.

« Corinthians a montré qu’il en avait envie, qu’il y croyait. Après notre retour au vestiaire, le message était que ce n’était pas encore terminé. Nous connaissons notre force. »

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Corinthians se prépare à un match à domicile crucial contre Mirassol

Désormais engagé dans la lutte pour sortir des quatre dernières places, Corinthians se tourne rapidement vers son prochain match de championnat.

L’équipe de Seedorf recevra Mirassol, quinzième, à la Neo Quimica Arena.

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Face à Mirassol, Corinthians cherchera à lancer sa lutte pour le maintien et à mettre fin à sa série sans victoire.