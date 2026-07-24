Début inquiétant : le nouveau duo écarté de la liste de Chelsea pour le stage de préparation

L'Espagnol Xabi Alonso, nouvel entraîneur de Chelsea, a encaissé un coup dur dès le début de sa préparation pour la saison prochaine, deux des nouvelles recrues étant absentes de la liste de l'équipe qui s'est envolée pour la tournée de préparation en Australie et en Asie.

Chelsea a annoncé le déplacement de 27 joueurs vers la ville australienne de Sydney pour disputer son stage de préparation. La liste comprend le défenseur Marco Palestra, dernière recrue estivale du club, arrivé en provenance de l'Atalanta pour 43 millions de livres sterling.

En revanche, la liste enregistre l'absence du duo Emanuel Emegha et Geovany Quenda, bien qu'ils soient officiellement liés à Chelsea durant l'actuel mercato estival.

Le club londonien avait finalisé son accord avec les clubs de Strasbourg et du Sporting Lisbonne pour le transfert des deux joueurs avant le début de l'été, mais leur incorporation effective dans les rangs de l'équipe est intervenue au cours de la période actuelle.

Une blessure écarte Emegha, absence mystérieuse pour Quenda

Selon le journal britannique « The Sun », l'attaquant néerlandais Emanuel Emegha, âgé de 23 ans, a subi une blessure aux ischio-jambiers lors d'un match amical à huis clos contre Bromley, une équipe évoluant en League One anglaise, rencontre qui s'est soldée par une victoire de Chelsea sur le score de trois buts à zéro.

Quant au cas du Portugais Geovany Quenda, l'ailier droit âgé de 19 ans, il demeure encore flou à ce jour, la raison de son absence de la liste de la tournée de préparation n'ayant pas été révélée.

Malgré ce coup dur précoce pour les plans d'Alonso, le duo garde encore une chance de rejoindre l'équipe au cours de la tournée à une date ultérieure, si leur situation venait à s'améliorer.

Des absences liées à la Coupe du monde

Plusieurs éléments cadres manquent également à la tournée en raison de leur participation aux tours avancés de la Coupe du monde, à commencer par Morgan Rogers, récemment transféré à Chelsea en provenance d'Aston Villa dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 117 millions de livres sterling, ainsi que le capitaine de l'équipe Reece James.

Les joueurs continuent de bénéficier d'une période de repos après leur long parcours avec la sélection anglaise au Mondial, avant de revenir rejoindre l'équipe en vue de la nouvelle saison.

Chelsea s'était imposé face à Bromley sur le score de trois buts à zéro lors d'un match amical disputé à huis clos, les buts de l'équipe ayant été inscrits par João Pedro, Jimmy-Jay Getins et Emanuel Emegha, avant que ce dernier ne se blesse.